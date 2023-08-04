Компания Unplugged Performance представила полицейскую машину, сделанную из Tesla Model Y. Новинка сразу вызвала интерес патрульных служб.

Доведенный до вершин совершенства автомобиль тюнера UPfit продемонстрировали на мероприятии Tesla Takeover в Сан-Луис-Обиспо, штат Калифорния, в минувшие выходные. Model Y получила множество изменений и обновлений экстерьера и интерьера, что облегчит работу полицейских. Теперь мастерская будет поставлять такие автомобили для полиции Южной Пасадены. Там пешили заменить весь полицейский парк электромобилями.

Обновления начинаются от переделанной передней панели с новой стальной решеткой и мерцающими синими и красными огнями чуть ниже крышки капота. Tesla получила новые светодиодные фонари на передних боковых панелях. Model Y также осчастливили комплектом глянцевых черных колес со вездеходными шинами, что повысило универсальность электромобиля.

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Полицейский автомобиль имеет классические мерцающие огни на крыше, а также синие и красные огни на боковых юбках.

Внутренний интерьер полностью переработан под полицейские нужды. В салоне зону водителя и пассажира, сидящих впереди первого ряда, отгородили от второго ряда, куда обычно загружают задержанных.

Полицейский Tesla Model Y снаружи и внутри. Фото: Performance

По мнению экспертов, электромобили идеально подходят для полицейских сил, отмечая, что полицейские автомобили с двигателями внутреннего сгорания большую часть патрулирования проводят в холостом режиме работы мотора, обеспечивая работоспособность всей критически важной бортовой электроники.

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"У нас нет никаких сомнений в том, что самая эффективная, безопасная и комфортная среда для офицера, в которой он может проводить большую часть своего дня, находится внутри добротно оборудованной полицейской машины Tesla. Мы рады представить полицейские автомобили Tesla и уверены, что представляем лучший выбор как для налогоплательщиков, так и для полицейских", – сказал исполнительный директор Unplugged Performance Бен Шаффер.

Статистика свидетельствует: 60% горючего в классических автомобилях полиции сжигается на холостых оборотах двигателя. Электромобиль может питать всю бортовую электронику, разряжая аккумулятор очень медленно.