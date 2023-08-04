Компанія Unplugged Performance презентувала поліцейську машину, зроблену з Tesla Model Y. Новинка одразу викликала інтерес патрульних служб.

Доведений до вершин досконалості автомобіль тюнера UPfit продемонстрували на заході Tesla Takeover у Сан-Луїс-Обіспо, штат Каліфорнія, у минулі вихідні. Model Y отримала безліч змін і оновлень екстер'єру та інтер'єру, що полегшить працю поліцейських. Відтепер майстерня постачатиме подібні автомобілі для поліції Південної Пасадени. Там взялися замінити весь поліцейський парк електромобілями.

Оновлення починаються від переробленої передньої панелі з новою сталевою решіткою і миготливими синіми й червоними вогнями трохи нижче кришки капота. Tesla отримала нові світлодіодні ліхтарі на передніх бічних панелях. Model Y також ощасливили комплектом глянсових чорних коліс з всюдихідними шинами, що підвищило універсальність електромобіля.

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Поліцейський автомобіль має класичні миготливі вогні на даху, а також сині та червоні вогні на бічних спідницях.

Внутрішній інтер'єр повністю перероблений під поліцейські потреби. У салоні зону водія і пасажира, котрі сидять попереду в першому ряду, відгородили від другого ряду, куди зазвичай завантажують затриманих.

Поліцейська Tesla Model Y зовні та всередині. Фото: Performance

На думку експертів, електромобілі ідеально підходять для поліцейських сил, відзначаючи, що поліцейські автівки з двигунами внутрішнього згоряння більшу частину патрулювання проводять в холостому режимі роботи мотора, забезпечуючи працездатність усієї критично важливої бортової електроніки.

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"У нас немає жодних сумнівів у тому, що найефективніше, найбезпечніше і найкомфортніше середовище для офіцера, в якому він може проводити більшу частину свого дня, знаходиться усередині добротно обладнаної поліцейської машини Tesla. Ми раді представити поліцейські автомобілі Tesla та впевнені, що представляємо найкращий вибір як для платників податків, так і для поліцейських", – сказав виконавчий директор Unplugged Performance Бен Шаффер.

Статистика свідчить: 60% пального в класичних автомобілях поліції спалюється на холостих обертах двигуна. Електромобіль може живити всю бортову електроніку, розряджаючи акумуляторну батарею дуже повільно.