Власниця Tesla Model Y ненароком знесла зарядну станцію, не помітила цього і поїхала, штовхаючи поперед автівки весь зарядний пенал.

У більшості випадків про наїзди на бордюр чи перепони застерігає пристрій контролю. Однак не в цьому випадку. Тут пані водій не зреагувала на застереження і поїхала далі, не пошкодивши при цьому ані капот, ані бампер електромобіля.

До звичної тихої роботи акумуляторної машини додався хіба що шурхіт від тертя пеналу асфальтом. Для пані це значення не мало – її машина, працюючи як бульдозер, легко штовхала шафу поперед себе.

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На випадково відзнятому відео видно, як спочатку Model Y робить поворот у гаражі, щось жахливо гуркотить у падінні, шурхотить і скрегоче. При цьому водій, попри гуркіт та вигуки очевидців, продовжує рух вперед.

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Вочевидь, жінка зрозуміла, що щось не те, швидкість не набирає і, зрештою, зреагувавши на заклики зупинитися, натискує на гальма. Той, хто знімає, стукає у вікно й підказує: "Пані, припиніть рух, зупиніться".

І лише тоді, коли їй уже пальцем показують на предмет під автомобілем спереду, вона збагнула, що тут щось не так.

А далі - класичне "Ой!" і здивування від скоєного. Дивимося відео.