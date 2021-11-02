Предложение действует на ограниченной территории и в режиме эксперимента.

Сейчас компания Tesla имеет крупнейшую среди автопроизводителей собственную сеть скоростных зарядных терминалов. На 2700 зарядных станциях по всему миру установлено более 25 тысяч ”суперчарджеров". Но пользоваться всем этим можно только владельцам электромобилей Tesla. Исключением с 1 ноября будут Нидерланды.

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В испытании будет участвовать десять станций с устройствами Supercharger в Нидерландах. Водители других электромобилей смогут использовать зарядные устройства через приложение Tesla для смартфонов. Однако программа будет открыта только для водителей, живущих в Нидерландах, поэтому посетителям этого района на электромобилях, которые не являются Tesla, пока не повезет. Водители Tesla по-прежнему смогут использовать зарядные устройства, задействованные в пилотной программе.

Tesla также работает над подобной программой для Норвегии, где она надеется открыть зарядные станции для публики в 2022 году.