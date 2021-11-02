Пропозиція діє на обмеженій території та у режимі експерименту.

Наразі компанія Tesla має найбільшу серед автовиробників власну мережу швидкісних зарядних терміналів. На 2700 зарядних станціях по всьому світу встановлено понад 25 000 “Суперчарджерів”. Але користуватись усім цим можна лише власникам електромобілів Tesla. Винятком з 1 листопада будуть Нідерланди.

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У випробуванні братиме участь десять станцій з пристроями Supercharger у Нідерландах. Водії інших електромобілів зможуть використовувати зарядні пристрої через додаток Tesla для смартфонів. Однак програма буде відкрита лише для водіїв, які живуть у Нідерландах, тому відвідувачам цього району на електромобілях, які не є Tesla, поки не пощастить. Водії Tesla, як і раніше, зможуть використовувати зарядні пристрої, задіяні в пілотній програмі.

Tesla також працює над подібною програмою для Норвегії, де вона сподівається відкрити зарядні станції для громадськості у 2022 році.