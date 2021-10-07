Работник завода автопроизводителя в Фримонте Оуэн Диас обвинил работодателя в многочисленных проявлениях расизма, с которыми он столкнулся на своем рабочем месте. Суд встал на сторону истца и назначил неслыханно высокий размер компенсации морального вреда.

Присяжные решили, что Tesla не приняла меры, чтобы предотвратить расовые притеснения Оуэна Диаса – контрактника, который работал оператором лифтов на заводе в Фримонте с 2015 по 2016 год.

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В сообщении сотрудникам, которое Tesla разместила на своем сайте, автопроизводитель отметил, что судебное разбирательство касалось словесных оскорблений и надписей расистского содержания в уборных. В нем также сообщалось, что Диас трижды жаловался на притеснения и руководство Tesla вмешалось и передало дело в кадровое агентство, чтобы принять меры.

По данным Wall Street Journal, суд решил дело в пользу Диаза, и назначил производителю выплатить моральную компенсацию бывшему работнику в размере 6,9 миллионов долларов, а также еще 130 миллионов долларов штрафа. Это рекордные цифры для подобного дела.

"Хотя мы убеждены, что эти факты не оправдывают вердикта, вынесенного присяжными в Сан-Франциско, мы признаем, что в 2015 и 2016 годах мы были не идеальными", – прокомментировали решение суда в Tesla.

В своем блоге Tesla заявила, что с тех пор, как Диас работал на фабрике в Фримонте, компания внесла изменения, включая создание команд, которые занимаются расследованием жалоб сотрудников и обеспечением равных возможностей работников в компании. По статистике самого производителя, афроамериканцы составляют лишь 4% руководящего аппарата компании, а в общем объеме работников их только 10%. Это значительно ниже, чем в среднем по стране и в автомобильной отрасли США, в частности.