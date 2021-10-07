Працівник заводу автовиробника у Фрімонті Оуен Діас звинуватив роботодавця у численних проявах расизму, з якими він зіткнувся на своєму робочому місці. Суд став на бік позивача та призначив нечувано високий розмір компенсації моральної шкоди.

Присяжні вирішили, що Tesla не вжила заходів, аби запобігти расовим утискам Оуена Діаса – контрактника, який працював оператором ліфтів на заводі у Фрімонті з 2015 по 2016 рік.

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У повідомленні співробітникам, яке Tesla розмістила на своєму сайті, автовиробник зазначив, що судовий розгляд стосувався словесних образ та написів расистського змісту у вбиральнях. У ньому також повідомлялося, що Діас тричі скаржився на утиски й керівництво Tesla втрутилось та передало справу до кадрового агентства, аби вжити заходів.

За даними Wall Street Journal, суд вирішив справу на користь Діаза, та призначив виробнику виплатити моральну компенсацію колишньому працівнику у розмірі 6,9 мільйонів доларів, а також ще 130 мільйонів доларів штрафу. це рекордні цифри для подібної справи.

“Хоча ми переконані, що ці факти не виправдовують вердикту, винесеного присяжними у Сан-Франциско, ми визнаємо, що у 2015 та 2016 роках ми були не ідеальними”, – прокоментували рішення суду в Tesla.

У своєму блозі Tesla заявила, що з того часу, як Діас працював на фабриці у Фрімонті, компанія внесла зміни, включаючи створення команд, які займаються розслідуванням скарг співробітників та забезпеченням рівних можливостей працівників у компанії. За статистикою самого виробника, афроамериканці складають лише 4% керівного апарату компанії, а у загальному обсягу працівників їх лише 10%. Це значно нижче, ніж у середньому по країні та в автомобільній галузі США, зокрема.