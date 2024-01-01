Tesla выступила против значительного повышения пошлин

Американский автопроизводитель Tesla выразил обеспокоенность, что агрессивная тарифная политика президента Дональда Трампа может повлечь ответные меры, что нанесет ущерб крупным американским экспортерам, пишет Укравтопром.

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Предупреждение Tesla, передано в письме в Офис торгового представителя США. Tesla отметила сложности с поставками определенных критически важных компонентов внутри страны, подчеркнув, что агрессивная локализация цепочки поставок имеет практические ограничения.

Поэтому компания Илона Маска рекомендовала поэтапный подход к внедрению тарифов, чтобы дать компаниям достаточно времени для корректировки цепей поставок и процедур соблюдения требований.