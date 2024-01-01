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Tesla виступила проти значного підвищення мит

Підвищення мит для імпортованих у США товарів може завдати болісного удару по американських автовиробниках. Чимало компаній вже висловили занепокоєння з цього приводу. Tesla також доєдналась до них.
Tesla виступила проти підвищення мит на імпорт авто - Auto24

Tesla проти підвищення мит

Євген Гудущан
logo14 березня, 15:00
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Американський автовиробник Tesla висловив занепокоєння, що агресивна тарифна політика президента Дональда Трампа може спричинити заходи у відповідь, що завдасть шкоди великим американським експортерам, пише Укравтопром.

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Попередження Tesla, передане в листі до Офісу торгового представника США. Tesla наголосила на складнощах з постачанням певних критично важливих компонентів всередині країни, підкресливши, що агресивна локалізація ланцюжка поставок має практичні обмеження.

Тому компанія Ілона Маска рекомендувала поетапний підхід до впровадження тарифів, щоб дати компаніям достатньо часу для коригування ланцюгів поставок і процедур дотримання вимог.

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