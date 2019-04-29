Проверяем, сколько можно сэкономить от переоборудования автомобиля на газ и где заправляться голубым топливом.

Украина заняла четвертое место в мире по количеству машин с газобаллонным оборудованием. Если верить статистике, то каждое четвертое авто в стране работает на газе, то есть у нас 2 миллиона 250 тысяч таких авто.

Один из таких автомобилей, переоборудованных на потребление пропан-бутана, или LPG, – переднеприводный Nissan Rogue, который является американским аналогом Х-Trail. У него под капотом 2.5-литровый мотор, в который установлено ГБО четвертого поколения. Машина пробежала уже около 50 тысяч км.

Двигатель кроссовера запускается на бензине, а когда прогреется, автоматически переходит на газ. Согласно техническим характеристикам кроссовера, 2,5-литровый мотор выдает 170 сил и 237 номов тяги. Динамика на газе немного хуже, чем на бензине. Если на жидком топливе она составляет около 10 секунд до сотни, то субъективно на газу – плюс 2-3 секунды.

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Такая же арифметика характерна и для аппетита. Потому что если в городе Nissan Rogue сжигает бензина около 10-11 литров на 100 км, то газа получается около 13-14. Но если подсчитать, то оказывается существенная экономия. 11 литров бензина – это минимум 310 гривен, а 13 литров газа – это 170 гривен. Почти вдвое дешевле! Поэтому экономия ощутима. И если учесть, что установка ГБО обошлось в 13 тысяч гривен, то при пробеге 2000 км в месяц оборудования окупится уже за 5 месяцев. А за три года эксплуатации переход на газ сэкономит владельцу около 100 тысяч гривен!

Сжиженный нефтяной газ (LPG), который часто называют автогазом, имеет определенные преимущества на фоне бензина. У него высокое октановое число (около 100 единиц), в то время как аналогичный показатель у бензина не превышает 95-97 единиц. Газ имеет "мягкое" воздействие на двигатель и топливную систему, ведь подается в виде газа, а не жидкости. Газовая смесь дает менее вредные выбросы, то есть это топливо более экологичное.

Впрочем, надо помнить, что в погоне за очень низкой ценой можно получить серьезные проблемы, потому что есть опасность заправиться газом с повышенным содержанием серы, нарушенной пропорцией пропана и бутана. Это может привести к неисправности топливной системы, станет причиной дорогостоящего ремонта автомобиля. Зато на брендовых автозаправках потребитель получает гарантированный уровень качества топлива и сервиса. А крупнейшим отечественным производителем сжиженного автомобильного газа является государственная компания "Укргаздобыча", которая реализует это моторное топливо на рынке под брендом Shebel.

Напомним, нужно ли вписывать ГБО в техпаспорт и какой штраф.