Перевіряємо, скільки можна зекономити від переобладнання автомобіля на газ і де заправлятися блакитним пальним.

Україна посіла четверте місце у світі за кількістю машин з газобалонним обладнанням. Якщо вірити статистиці, то кожне четверте авто в країні працює на газі, тобто у нас 2 мільйони 250 тисяч таких авто.

Один з таких автомобілів, переобладнаних на споживання пропан-бутану, або LPG, - передньоприводний Nissan Rogue, який є американським аналогом Х-Trail. В нього під капотом 2.5-літровий мотор, в який встановлено ГБО четвертого покоління. Машина пробігла вже близько 50 тисяч км.

Двигун кросовера запускається на бензині, а коли прогріється, автоматично переходить на газ. Відповідно до технічних характеристик кросовера, 2,5-літровий мотор видає 170 сил і 237 номів тяги. Динаміка на газу трохи гірша аніж на бензині. Якщо на рідкому паливі вона становить близько 10 секунд до сотні, то суб'єктивно на газу - плюс 2-3 секунди.

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Така ж арифметика характерна й для апетиту. Бо якщо в місті Nissan Rogue спалює бензину близько 10-11 літрів на 100 км, то газу виходить близько 13-14. Але якщо підрахувати, то виявляється суттєва економія. 11 літрів бензину - це щонайменше 310 гривень, а 13 літрів газу - це 170 гривень. Майже вдвічі дешевше! Тож економія відчутна. І якщо врахувати, що встановлення ГБО обійшлося в 13 тисяч гривень, то за умови пробігу 2000 км на місяць обладнання окупиться вже за 5 місяців. А за три роки експлуатації перехід на газ зекономить власнику близько 100 тисяч гривень!

Зріджений (скраплений) нафтовий газ (LPG), який часто називають автогазом, має певні переваги на фоні бензину. У нього високе октанове число (близько 100 одиниць), в той час як аналогічний показник у бензину не перевищує 95-97 одиниць. Газ має "м'який" вплив на двигун та паливну систему, адже подається у вигляді газу, а не рідини. Газова суміш дає менш шкідливі викиди, тобто це пальне більш екологічне.

Втім, треба пам'ятати, що в погоні за дуже низькою ціною можна отримати серйозні проблеми, бо є небезпека заправитися газом з підвищеним вмістом сірки, порушеною пропорцією пропану і бутану. Це може призвести до несправності паливної системи, що стане причиною дорогого ремонту автомобіля. Натомість на брендових автозаправках споживач отримує гарантований рівень якості пального і сервісу. А найбільшим вітчизняним виробником скрапленого автомобільного газу є державна компанія "Укргазвидобування", яка реалізує це моторне паливо на ринку під брендом Shebel.

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