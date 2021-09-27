09:09, 27 сентября 0

История очень интересно обходится с империями. Когда-то Британия владела половиной мира, например контролировала экспорт чая из Китая. Теперь история повернулась в противоположную сторону. Китайский капитал спасает британское наследство, в том числе и автомобильное.

В послевоенные годы весь мир восхищался родстерами британского бренда MG – Morris Garage. Многие из этих автомобилей осели даже в Америке, куда их привезли европейские солдаты. Это были легкие спортивные машины простой конструкции, но они имели особое преимущество перед конкурентами: умели дарить удовольствие от езды. Но потом появились другие бренды, у которых было масса других преимуществ. Поэтому история марки, которая берет свое начало в 1924 году, едва не закончилась в начале двухтысячных.

К счастью, после ряда финансовых коллапсов в 2007 году компания MG сохранила свой бренд, перейдя в собственность китайской SAIC Motor. И расцвела по-новому. На сегодняшний день производитель заявляет, что является лидером по экспорту автомобилей из КНР. Автомобили MG продаются в более 60 странах и регионах мира, в том числе в 14 странах Евросоюза. Чтобы отметить 100-летие бренда, MG планирует выйти на 100 мировых рынков и обеспечить годовой объем продаж до одного миллиона автомобилей к 2024 году. Неплохая цель.

Также интересно Какие модели MG доступны в Украине

Частью этого плана является и Украина. На самом деле марка MG для нас не нова. Модели этого производителя продаются на нашем рынке с 2011 года. Но сейчас MG переживает, так сказать, второе рождение, в том числе в нашей стране. У нее новый дистрибьютор, права перешли к "Виннеру", а также новый модельный ряд. На сегодня линейка состоит из базового седана MG5, кроссовера ZS, который есть и в бензиновой и в электроверсии, и большего кроссовера HS, который сегодня и достался нам на тест.

Национальность под вопросом

Оценивая внешность флагманского кроссовера, сразу и не скажешь, что он китайского происхождения. Это и понятно, потому что дизайн разрабатывают в Лондоне. Подобную внешность мог бы иметь испанский или итальянский кроссовер.

В Украине кроссовер представлен в трех исполнениях: STD, СОМ и LUX. У нас средняя версия COM. Правда, я надеялся что в ней фары будут светодиодными. А тут галогенки, LED – лишь дневные ходовые огни. Полностью светодиодные фары появятся в более дорогой версии LUX, которая выйдет позже и к тому же будет иметь полный привод и более мощный двухлитровый турбомотор на 228 сил. Зато базовая STD оснащена механической КПП на 6 передач и полуторалитровым бензиновым турбомотором на 169 сил.

А еще MG хвастается тем, что использует много комплектующих европейских производителей. Даже невооруженным глазом видно аэродинамические стеклоочистители Bosch и шины Michelin Premacy 3ST, а под капотом есть много комплектующих известных производителей.

Больше информации о MG HS

Пассажирам понравится

MG HS врывается в один из самых перегретых классов. Среди кроссоверов С-класса слабаков нет. Его кузов в длину 457 см, то есть всего на 4 см короче Ford Kuga. При этом колесная база у MG даже больше – 272 см. Соответственно, багажник должен быть огромным. Но за спинками второго ряда лишь 463 л. Это почти на 100 литров меньше, чем у той же "Куги". Хотя и преимуществ много. Например, даже пол под запаской покрыт слоем звукоизоляции. А спинки складываются и создают ровный пол с багажником. Оказывается, все сантиметры пошли на место для второго ряда!

Вообще, самый большой сюрприз ждал меня в салоне. Нарядный интерьер, приятный дизайн, а главное – красивые материалы. По крайней мере в салоне моя Mazda СХ-5 выглядит не столь дорогой. Торпеда обтянута кожей, конечно, не настоящей, но все равно не пластик. Над приборной панелью даже использовали перфорированную кожу. Стильные дефлекторы климатической системы напоминают "мерседесовские".

У центральной консоли минималистичный дизайн, кнопки есть только внизу, большинство функций выведено на сенсорный 10,1-дюймовый экран. Хотя комплектация, по-моему, немного нелогична. В нашей версии уже есть стеклянная панорамная крыша с люком, но при этом климат-контроля нет, только кондиционер. Есть подогрев сидений, но нет подогрева руля. Правда, в топовой версии все это будет, в том числе и цифровая панель приборов. А вот большой экран мультимедийки с яркими "менюшками" и четкой картинкой камеры заднего обзора показывает пример конкурентам.

Забытая мягкость

Под капотом у MG – бензиновый 1,5-литровый турбомотор стандарта Евро 5 на 169 сил и 250 Нм. В нашей версии у него передний привод, в качестве коробки передач – робот с двумя сухими сцеплениями на 7 скоростей. Интересно, что завод декларирует ресурс мотора 10 лет. Межсервисные интервалы составляют 10 000 км (или 12 месяцев), хотя “Виннер” борется за то, чтобы увеличить его за счет использования более дорогого масла. Приятно, что у машины уже есть мощная металлическая защита мотора. И если верить моей рулетке, то под моторным отсеком я намерял 175 мм клиренса.

А теперь пора поездить. Первое впечатление – это мягкость подвески, которой уже давно нет у европейцев. В погоне за спортивностью они забыли, какими комфортными были машины раньше. Да, у MG крены выражены сильнее, но ходовая проглатывает большинство дефектов дороги. Потому что по этой же загородной разбитой дороге я только что ехал на "Мазде" и из меня просто вытрясало душу. Ходовая MG "съедает" все, это автомобиль для украинских дорог. И это на шинах 235/50 R18.

А вот управляемость HS ориентирована больше на спокойный стиль езды. Да, у него электроусилитель руля собран на валу и он не "кусается" во время быстрого вращения. Однако руль не очень острый, больше линейный. От упора до упора делает чуть больше 2,5 оборотов. Но на небольшие отклонения реагирует мягко и спортивности здесь мало. Тормоза немного завуалированы, а ABS и ESP здесь от Bosch, поэтому никаких претензий. Хотя при маневре "переставка" электроника довольно резко и грубо подтормаживает колеса, заправляя машину в повороты. Здесь комфорт и стабильность на первом месте.

Я ждал, что с такой мягкой подвеской и легким рулем машина будет "гулять" по дороге на высокой скорости и плохо держать прямую. Но кроссовер не рыскает и не нужно подруливать. И, по-моему, мягкость подвески здесь хорошо вписывается в общий характер. Это не только о том, как ваша пятая точка воспринимает ямки, это и о том, что на руль не передаются удары от ям, машина лучше держит траекторию в разбитом повороте, а водитель тратит меньше нервов во время путешествий.

Еще один сюрприз – HS оказался очень тихим. Кажется, что производитель целенаправленно боролся за каждый децибел, чтобы показать лучшие результаты, чем в среднем по классу. Признаюсь, не ждал. Звук мотора скрыт настолько тщательно, что прислушиваешься, где он. Но тут вытекает одна особенность. Мотор тихий лишь до 4000 оборотов в минуту. Затем он становится слишком громким и звучит надрывно. Будто кто-то взял и убрал всю изоляцию. Это еще одна причина не ездить быстро. Однако и особой нужды крутить мотор так нет, весь момент в 250 Нм достигается на 1700 об/мин И на низах он – сама тишина.

Сам полуторалитровый турбомотор неплох. Тяги много, он не кажется хилым на фоне конкурентов. К тому же он душа в душу живет с роботом. Коробка способна переваривать крутящий момент 250 Нм, у нее есть спортивный и ручной режим выбора передач. Трансмиссия довольно быстрая и не дергается в трафике. При этом за счет длинной седьмой передачи HS неожиданно легко держит скорости 120-130. А еще этот MG стал первым автомобилем из КНР, на котором мне удалось разогнаться до скорости 190 км/ч.

В пределах класса

Что касается динамики ускорения, то я не нашел официальной цифры. На британском сайте указано 9,6 с разгона до "сотни", мои замеры подтвердили этот показатель. В лучшей попытке HS разогнался за 9,8 С.

MG декларирует для этого мотора и коробки средний расход топлива на уровне 7,3 л/100 км. Наверное, можно достичь такой отметки, но меня получалось около 10 литров. Средний показатель. У моей Mazda CX-5 с атмосферником на 2,5 л примерно такая же цифра.

Знаете, в чем ирония судьбы? Если бы MG остался британским, не уверен, что они бы сделали именно такой кроссовер. Удивительно сбалансированный автомобиль. Среди плюсов – комфорт подвески, качество салона, звукоизоляция, цена. Среди минусов – управляемость, не самый большой багажник и отсутствие информации об опыте эксплуатации.

"Виннер" декларирует гарантию 5 лет или 150 тыс. км. Что касается запчастей, то обещает достаточный склад или срок поставки 2-3 недели самолетом или 8 – 12 недель, если морем. Среди главных конкурентов для HS называют Kia Sportage, Hyundai Tucson и Haval H6. Это серьезный вызов для новичка рынка с ценой 604 812 грн (базовая версия STD от 549 349 грн). Но за эти деньги Kia будет с хилым мотором 1,6, а Hyundai и Haval минимум на 100 тысяч грн дороже в самых простых исполнениях. Чем не прекрасные условия для старта? И если среди разбалованных киевлян с ровными дорогами и широким выбором преимущества HS не такие выразительные, то в регионах они открываются с новой стороны.

Заказать тест-драйв MG HS

Автор: Сергей Волощенко

Фото: Владислав Плешаков.