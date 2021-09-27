09:09, 27 вересня 0

Історія дуже цікаво обходиться з імперіями. Колись Британія володіла половиною світу, наприклад контролювала експорт чаю з Китаю. Тепер історія повернулася в протилежний бік. Китайський капітал рятує британську спадщину, в тому числі і автомобільну.

В післявоєнні роки весь світ захоплювався родстерами британського бренду MG – Morris Garage. Багато з цих авто осіло навіть в Америці, куди їх привезли європейські солдати. Це були легкі спортивні машини простої конструкції, але вони мали особливу перевагу перед конкурентами: вміли дарувати задоволення від їзди. Але потім з'явились інші бренди, які мали масу інших переваг. Тому історія марки, яка бере свій початок в 1924 році, ледве не скінчилася на початку двохтисячних.

На щастя, після низки фінансових колапсів в 2007 році компанія MG зберегла свій бренд, перейшовши у власність китайської SAIC Motor. І розквітла по-новому. На сьогоднішній день виробник заявляє, що є лідером із експорту автомобілів із КНР. Автомобілі MG продаються у понад 60 країнах та регіонах світу, в тому числі в 14 країнах Євросоюзу. Щоб відзначити 100-річчя бренду, MG планує вийти на 100 світових ринків і забезпечити річний обсяг продажів до одного мільйона автомобілів до 2024 року. Непогана мета.

Також цікаво які моделі MG доступні в Україні

Частиною цього плану є і Україна. Насправді марка MG не нова для нас. Моделі цього виробника продаються на нашому ринку з 2011 року. Але зараз MG переживає, так би мовити, друге народження, в тому числі в нашій країні. У неї новий дистриб’ютор, права перейшли до "Віннера", а також новий модельний ряд. На сьогодні лінійка складається з базового седана MG5, кросовера ZS, який є і в бензиновій і в електроверсії, та більшого кросовера HS, який сьогодні й дістався нам на тест.

Національність під питанням

Оцінюючи зовнішність флагманського кросовера, одразу і не скажеш, що він китайського походження. Це і зрозуміло, бо дизайн розробляють в Лондоні. Подібну зовнішність міг би мати іспанський чи італійський кросовер.

В Україні кросовер представлений у трьох виконаннях: STD, CОМ та LUX. У нас середня версія COM. Щоправда, я сподівався що в фари в ньому будуть світлодіодними. А тут галогенки, LED – лише денні ходові вогні. Повністю світлодіодні фари з’являться у дорожчої версії LUX, яка вийде пізніше і до того ж матиме повний привод та більш потужний дволітровий турбомотор на 228 сил. Натомість базова STD має механічну КПП на 6 передач та півторалітровий бензиновий турбомотор на 169 сил.

А ще MG хизується тим, що використовує багато комплектуючих європейських виробників. Навіть неозброєним оком видно аеродинамічні склоочисники Bosch та шини Michelin Premacy 3ST, а під капотом є багато комплектуючих відомих виробників.

Більше інформації про MG HS

Пасажирам сподобається

MG HS вривається в один з найбільш перегрітих класів. Серед кросоверів С-класу слабаків немає. Його кузов має довжину 457 см, тобто усього на 4 см коротший за Ford Kuga. Але при цьому колісна база у MG навіть більша – 272 см. Відповідно, багажник повинен бути величезним. Але за спинками другого ряду лише 463 л. Це майже на 100 літрів менше, ніж у тієї ж "Куги". Хоча й переваг багато. Наприклад, навіть підлогу під запаскою вкрито шаром звукоізоляції. А спинки складаються і створюють рівну підлогу з багажником. Виявляється, усі сантиметри пішли на користь запасу місця на другому ряду!

Взагалі, найбільший сюрприз чекав на мене в салоні. Нарядний інтер’єр, приємний дизайн, а головне – гарні матеріали. Принаймні в салоні моя Mazda СХ-5 виглядає не настільки дорогою. Торпедо обтягнуто шкірою, звісно що не справжньою, але все одно не пластик. Над панеллю приладів навіть використано перфоровану шкіру. Стильні дефлектори кліматичної системи нагадують "мерседесівські".

У центральної консолі мінімалістичний дизайн, кнопки є тільки внизу, більшість функцій виведено на сенсорний 10,1-дюймовий екран. Хоча комплектація, як на мене, трохи нелогічна. В нашій версії вже є скляний панорамний дах з люком, але при цьому клімат-контролю немає, тільки кондиціонер. Є підігрів сидінь, але немає підігріву керма. Щоправда, в топовій версії все це буде, в тому числі та цифрова панель приладів. А от великий екран мультимедійки з яскравими "менюшками" та чіткою картинкою камери заднього огляду показує приклад конкурентам.

Забута м'якість

Під капотом у MG – бензиновий 1,5-літровий турбомотор стандарту Євро 5 на 169 сил та 250 Нм. В нашій версії у нього передній привод, в якості коробки передач – робот з двома сухими зчепленнями на 7 швидкостей. Цікаво, що завод декларує ресурс мотора 10 років. Міжсервісні інтервали становлять 10 000 км (або 12 місяців), хоча "Віннер” бореться за те, аби збільшити його за рахунок використання дорожчої оливи. Приємно, що в машини вже є потужний металевий захист мотора. І якщо вірити моїй рулетці, то під моторним відсіком я наміряв 175 мм. кліренсу.

А тепер час поїздити. Перше враження – це м’якість підвіски, якої вже давно немає у європейців. В гонитві за спортивністю вони забули, якими комфортними були машини раніше. Так, у MG крени виражені сильніше, але ходова ковтає більшість дефектів дороги. Бо цією ж заміською розбитою дорогою я тільки-но їхав на "Мазді" і з мене просто витрясало душу. Ходова MG "з’їдає" все, це автомобіль для українських доріг. І це на шинах 235/50 R18.

А от керованість HS орієнтована більше на спокійний стиль їзди. Так, у нього електропідсилювач керма зібраний на валу і він не "кусається" під час швидкого обертання. Проте кермо не дуже гостре, більше лінійне. Від упору до упору робить трохи більше 2,5 обертів. Але на невеликі відхилення реагує м’яко і спортивності тут мало. Гальма трохи завуальовані, а ABS та ESP тут від Bosch, тому жодних претензій. Хоча при маневрі "переставка" електроніка доволі різко і грубо підгальмовує колеса, заправляючи машину в повороти. Тож комфорт і стабільність на першому місці.

Я чекав, що з такою м’якою підвіскою і легким кермом машина "гулятиме" дорогою на високій швидкості та погано триматиме пряму. Але кросовер не рискає і не потрібно підрулювати. І, як на мене, м’якість підвіски тут добре вписується в загальний характер. І це не лише про те, як ваша п’ята точка сприймає ямки, це й про те, що на кермо не передаються удари від ям, машина краще тримає траєкторію в розбитому повороті, а водій витрачає менше нервів під час подорожей.

Інший сюрприз – HS виявився дуже тихим. Здається, що виробник цілеспрямовано боровся за кожен децибел, аби показати кращі результати, ніж в середньому по класу. Зізнаюся, не чекав. Звук мотора приховано настільки ретельно, що прислухаєшся, де він. Але тут випливає одна особливість. Мотор тихий лише до 4000 обертів на хвилину. Потім він стає занадто гучним і звучить надривно. Ніби хтось взяв і прибрав всю ізоляцію. Це ще одна причина не їздити швидко. Проте й особливої потреби крутити мотор так немає, весь момент в 250 Нм досягається на 1700 об/хв. І на низах він - сама тиша.

Сам півторалітровий турбомотор непоганий. Тяги багато, він не здається кволим на фоні конкурентів. До того ж він душа в душу живе з роботом. Коробка здатна перетравлювати обертальний момент 250 Нм, у неї є спортивний і ручний режим вибору передач. Трансмісія доволі швидка і не сіпається в трафіку. При цьому за рахунок довгої сьомої передачі HS несподівано легко тримає швидкість 120-130 км на годину. А іще цей MG став першим автомобілем з КНР, на якому мені вдалося розігнатися до швидкості 190 км/год.

В межах класу

Що стосується динаміки прискорення, то я не знайшов офіційної цифри. На британському сайті вказано 9,6 с розгону до "сотні", мої заміри підтвердили цей показник. В найкращій спробі HS розігнався за 9,8 с.

MG декларує для цього мотора і коробки середню витрату пального на рівні 7,3 л/100 км. Напевно, можна досягти такої позначки, але мене виходило близько 10 літрів. Середній показник. В моєї Mazda CX-5 з атмосферником на 2,5 л приблизно така ж цифра.

Знаєте, в чому іронія долі? Якби MG залишився британським, не впевнений, що вони б зробили саме такий кросовер. На диво збалансований автомобіль. Серед плюсів – комфорт підвіски, якість салону, звукоізоляція, ціна. Серед мінусів - керованість, не найбільший багажник та відсутність інформації про досвід експлуатації.

"Віннер" декларує гарантію 5 років або 150 тис. км. Що стосується запчастин, то обіцяє достатній склад або термін постачання 2-3 тижні літаком чи 8-12 тижнів, якщо морем. Серед головних конкурентів для HS називають Kia Sportage, Hyundai Tucson та Haval H6. Це серйозний виклик для новачка ринку з ціною 604 812 грн (базова версія STD від 549 349 грн). Але за ці гроші Kia буде з кволим мотором 1,6, а Hyundai та Haval мінімум на 100 тисяч грн. дорожчі в найпростіших виконаннях. Чим не прекрасні умови для старту? І якщо серед розбалуваних киян з рівними дорогами й широким вибором переваги HS не такі виразні, то в регіонах вони відкриваються з нового боку.

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Автор: Сергій Волощенко

Фото: Владислав Плєшаков.