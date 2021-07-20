З вересня 2021 року група компаній "Winner Imports Ukraine" розпочинає продаж чотирьох моделей бренду MG.

Британський бренд MG (Morris Garages), заснований у 1924 році, зараз належить китайському автомобілебудівному концерну SAIC. Автомобілі цієї марки вже були представлені в Україні кілька років тому, на наших дорогах їздить близько двох тисяч авто. Сьогодні бренд виходить на європейські ринки, і Україна – перша в Східній Європі, де оновлений MG розпочинає роботу.

Группа "Віннер" розпочала перемовини з SAIC щодо продажів MG в Україні у липні 2020 року, а вже в березні підписала угоду про дистриб'юцію. Вже з вересня 2021 року автомобілі MG будуть продаватись через 12 дилерських центрів + 1 експрес-центр, протягом наступних двох років буде створено 26 дилерів. Салони будуть розташовані головним чином разом з дилерськими центрами Ford в Україні. Мета до 2025 року – продавати до 10 000 авто рік та зайняти 5% авторинку України.

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Гарантія на бензинові автомобілі MG становить 5 років або 150 тисяч км, на електричні – 7 років або 150 000 км, включно з батареєю.

Модельний ряд MG в Україні у 2021 році:

MG 5

Седан класу В+ з атмосферним двигуном об'ємом 1,5 л потужністю 114 к.с. Підвіска McPherson спереду та балка ззаду. Доступний в Україні у трьох версіях, базова з механікою, топові – з варіатором. Ціна від 13500 доларів США.

MG ZS

Компактний кросовер класу B-SUV, модель 2021 року. Оснащений тим же 1,5-літровим атмосферним двигуном та варіатором. Згідно випробувань китайського C-NCAP, отримала 5 зірок. Безпеки, через відсутність активних систем запобіганню аварій у Європі отримала 3 зірки. Приємний дизайн та якісні матеріали інтер'єру, просторий салон. Ціна – від 16 500 доларів, топова версія з турбомотором на 1,3 літра коштує 22 700 доларів.

MG ZS EV

Електричний SUV на базі ZS. Це перший електромобіль MG, який почав продаватись в континентальній Європі. Батарея на 44,5 кВт год та 110 кВт потужності забезпечує пробіг 263 км, а в місті - 428 км. Має три режими руху та три – рекуперації. До 50 км на годину розганяється за 3,2 секунди, до сотні – за 8,2 секунди. Від звичайної електромережі заряджається за 7,5 години, від швидкої – за 45 хвилин до 80%. Вартість в топовій комплектації - 34 000 доларів.

MG HS

Компактний кросовер класу С-SUV з дуже просторим салоном. Оснащується 1,5-літровим (169 к.с.) чи 2,0-літровим (228 к.с.) турбодвигуном, можливі поставки з дизелем. Коробки передач – 6-ти чи 7-ступенева АКП. Підвіска – McPherson спереду, багатоважільна ззаду. Ціна – 22500 доларів в середній комплектації.

MG Marvel R

Електромобіль нового покоління з футуристичним дизайном та спортивними характеристиками. Буде доступний в Україні наприкінці 2021 року. Оснащеним трьома двигунами на 70 кВт (заднім чи повним приводом). Розгін до сотні – за 4,9 с. Ціни в Україні поки що нема, однак в Європі електроспорткар коштує близько 40-50 тисяч євро.

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