С сентября 2021 года группа компаний "Winner Imports Ukraine" начинает продажу четырех моделей бренда MG.

Британский бренд MG (Morris Garages), основанный в 1924 году, сейчас принадлежит китайскому автомобилестроительному концерну SAIC. Автомобили этой марки уже были представлены в Украине несколько лет назад, на наших дорогах ездит около двух тысяч авто. Сегодня бренд выходит на европейские рынки, и Украина – первая в Восточной Европе, где обновленный MG начинает работу.

Группа "Виннер" начала переговоры с SAIC по продажам MG в Украине в июле 2020 года, а уже в марте подписала соглашение о дистрибьюции. Уже с сентября 2021 года автомобили MG будут продаваться через 12 дилерских центров + 1 экспресс-центр, в течение следующих двух лет будет создано 26 дилеров. Салоны будут расположены главным образом вместе с дилерскими центрами Ford в Украине. Цель до 2025 года – продавать до 10 тысяч авто и занять 5% авторынка Украины.

Также интересно MG возвращается в Европу

Гарантия на бензиновые автомобили MG составляет 5 лет или 150 тысяч км, на электрические – 7 лет или 150 тысяч км, включая батарею.

Модельный ряд MG в Украине в 2021 году:

MG 5

Седан класса В + с атмосферным двигателем объемом 1,5 л мощностью 114 л.с. Подвеска McPherson спереди и балка сзади. Доступен в Украине в трех версиях, базовая с механикой, топовые – с вариатором. Цена от 13500 долларов США.

MG ZS

Компактный кроссовер класса B-SUV, модель 2021 года. Оснащен тем же 1,5-литровым атмосферным двигателем и вариатором. Согласно испытаниям китайского C-NCAP, получила 5 звезд безопасности, из-за отсутствия активных систем предотвращения аварий в Европе получила 3 звезды. Приятный дизайн и качественные материалы интерьера, просторный салон. Цена – от 16 500 долларов, топовая версия с турбомотором на 1,3 литра стоит 22 700 долларов.

MG ZS EV

Электрический SUV на базе ZS. Это первый электромобиль MG, который начал продаваться в континентальной Европе. Батарея на 44,5 кВт ч и 110 кВт мощности обеспечивает пробег 263 км, а в городе – 428 км. Имеет три режима движения и три – рекуперации. До 50 км в час разгоняется за 3,2 секунды, до сотни – за 8,2 секунды. От обычной электросети заряжается за 7,5 часа, от быстрой – за 45 минут до 80%. Стоимость в топовой комплектации – 34 000 долларов.

MG HS

Компактный кроссовер класса С-SUV с очень просторным салоном. Оснащается 1,5-литровым (169 л.с.) или 2,0-литровым (228 л.с.) турбодвигателем, возможны поставки с дизелем. Коробки передач – 6-ти или 7-ступенчатая АКП. Подвеска – McPherson спереди, многорычажная сзади. Цена – 22 500 долларов в средней комплектации.

MG Marvel R

Электромобиль нового поколения с футуристическим дизайном и спортивными характеристиками. Будет доступен в Украине в конце 2021 года. Оснащенным тремя двигателями на 70 кВт (задним или полным приводом). Разгон до сотни – за 4,9 с. Цены в Украине пока еще нет, однако в Европе электроспорткар стоит около 40-50 тысяч евро.

Также интересно Китайский агрегатор такси DiDi готовится к работе в Украине

Справка о MG: