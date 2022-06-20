К раллийному Mitsubishi Pajero пришили еще метр кузова, чтобы входили носилки с ранеными. Но это и в дальнейшем очень быстрый автомобиль…

В юбилейном 100-м выпуске BigTest мы протестируем уникальную “скорую помощь”. Она родилась в результате запроса военных, которым на передовой понадобилась машина для эвакуации. И не просто быстрая, а такая, которую сам черт не догонит. Выход нашелся: “Криптофонд Украины” передал ССО “Азов” донора для авто скорой помощи, раллийный Mitsubishi Pajero, к которому пришили еще метр кузова, чтобы входили носилки с ранеными.

Также интересно Из чего сделан российский КамАЗ "Тайфун К 4х4"

И Сергею Волощенко осталось только испытать, насколько быстра эта медичка, ведь под капотом 3,5-литровый мотор, а доработанная подвеска глотает ямки всех размеров. В результате получили автомобиль, который не разбирая дороги, может действительно быстро вывозить раненых и претендовать на титул самой быстрой медички фронта.

Под капотом – серийный V6 на 3,5 литра, который даже в стоковом состоянии выдавал 270 л.с. Фирменная полноприводная трансмиссия Super Select II позволяет быстро ехать с включенным полным приводом. Подвеска усилена, амортизаторы заменены на стандартные. В салоне – спортивный каркас из труб, который защищал гонщиков во время ДТП на большой скорости. Теперь он оберегает наших бойцов. А вот кресла-ковши, которые здесь были, пришлось заменить на обычные – они удобнее для военных, которые садятся в полной амуниции. В то же время руль остался спортивным – Sparco. А вот чтобы завести эту машину, надо нажать с десяток тумблеров.

Надстройка, которая удлиняет кузов Pajero, сделана из крышек вентиляции моторного отсека танка. Благодаря этому дополнительному оборудованию в кузов помещаются носилки для двух раненых. А динамичный двигатель и раллийная подвеска позволяют вывезти их с поля боя на невероятной скорости, причем дороги для этого не нужны.