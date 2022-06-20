До ралійного Mitsubishi Pajero пришили ще метр кузова, аби входили ноші із пораненими. Але це й надалі дуже швидкий автомобіль…

В ювілейному 100-му випуску BigTest ми протестуємо унікальну “швидку допомогу”. Вона народилася в результаті запиту військових, яким на передовій знадобилася машина для евакуації. І не просто швидка, а така, яку сам чорт не наздожене. Вихід знайшовся: “Криптофонд України” передав ССО “Азов” донора для авто швидкої допомоги, ралійний Mitsubishi Pajero, до якого пришили ще метр кузова, аби входили ноші із пораненими.

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І Сергію Волощенку лишилося тільки випробувати, наскільки швидка ця медичка, адже під капотом 3,5-літровий мотор, а доопрацьована підвіска ковтає ямки усіх розмірів. В результаті отримали автомобіль, який, не розбираючи дороги може дійсно швидко вивозити поранених і претендувати на титул найшвидшої медички фронту.

Під капотом – серійний V6 на 3,5 літри, яка навіть в стоковому стані видавала 270 к.с. Фірмова повнопривідна трансмісія Super Select II дозволяє швидко їхати з увімкненим повним приводом. Підвіска підсилена, от амортизатори замінені на стандартні. В салоні – спортивний каркас з труб, який захищав гонщиків під час ДТП на великій швидкості. Тепер він оберігає наших бійців. А от крісла-ковші, які тут були, довелось замінити на звичайні – вони зручніші для військових, які сідають у повній амуніції. Натомість кермо залишилось спортивним – Sparco. А от щоб завести цю машину, треба натиснути з десяток тумблерів.

Надбудова, яка подовжує кузов Pajero, зроблена з кришок вентиляції моторного відсіку танка. Завдяки цьому додатковому обладнанню в кузов поміщаються ночі для двох поранених. А динамічний двигун та ралійна підвіска дозволяє їх вивезти з поля бою на неймовірній швидкості, причому дороги для цього не потрібні.