Немецкое ателье ABT выпустит 10 таких скоростных моторных лодок.

Немецкое ателье ABT Sportsline, известное своими проектами на базе автомобилей группы Volkswagen-Audi. И специалисты компании знают, как улучшить и другую технику. Например, надувную лодку.

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В сотрудничестве с итальянской верфью SACS ателье ABT Sportsline создало специальную версию скоростного катера Strider 11, получивший название Strider 11 ABT Sport Master. Лодка получила карбоновый декор и пару мощных моторов общей мощностью в 800 лошадиных сил.

Strider 11 ABT Sport Master отличается надувными баллонами цвета “черный карбон”, матовым черным корпусом и палубой. Дизайн-пакет от ABT также предусматривает отделку внутренней части лодки пластиком, армированным карбоном.

Фото: Strider 11 ABT Sport Master / Тopgear

SACS Strider 11 оснащается двумя моторами Mercury Diesel TDI 4.2 V8. Общая мощность обоих моторов составляет 740 лошадиных сил, однако инженеры ABT поработали над тем, чтобы увеличить отдачу до 800 л.с.

Жестко-корпусную надувную лодку выпустят серией из 10 экземпляров. Стоимость базовой версии Strider 11 ABT Sport Master составляет 397 300 евро, а с полным набором опций – 417 450 евро.

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