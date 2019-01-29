Німецьке ательє ABT випустить 10 таких швидкісних моторних човнів.

Німецьке ательє ABT Sportsline відоме своїми проектами на базі автомобілів групи Volkswagen-Audi. Та спеціалісти компанії знають, як покращити й іншу техніку. Наприклад, надувний човен.

Читайте також: Ось що Audi виставить проти Tesla Roadster

У ​​співпраці з італійською верф'ю SACS ательє ABT Sportsline створило спеціальну версію швидкісного катера Strider 11, котрий отримав назву Strider 11 ABT Sport Master. Човен отримав карбоновий декор і пару потужних моторів загальною потужністю у 800 кінських сил.

Strider 11 ABT Sport Master відрізняється надувними балонами кольору “чорний карбон”, матовим чорним корпусом і палубою. Дизайн-пакет від ABT також передбачає оздоблення внутрішньої частини човна пластиком, армованим карбоном.

Фото: Strider 11 ABT Sport Master / Тopgear

SACS Strider 11 оснащується двома моторами Mercury Diesel TDI 4.2 V8. Загальна потужність обох моторів становить 740 кінських сил, однак інженери ABT попрацювали над тим, аби збільшити віддачу до 800 к.с.

Жорстко-корпусний надувний човен випустять серією з 10 екземплярів. Вартість базової версії Strider 11 ABT Sport Master становить 397 300 євро, а з повним набором опцій – 417 450 євро.

Також цікаво: Електричний човен Jaguar встановив новий рекорд швидкості (відео)