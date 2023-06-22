Компания Delta4x4 показала "внедорожный" Golf в качестве концепта, но может наладить его изготовление. Правда, цена больше собственно автомобиля.

Volkswagen имеет в своей линейке псевдокроссовер Golf с увеличенным клиренсом, однако только в кузове универсал. Речь идет о модели Alltrack с полным приводом и пластиковой обшивкой кузова колесных арок.

Тюнинговая компания Delta4x4 создала пакет кузовного обвеса для более популярного в Европе хэтчбека.

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Автомобиль "доведен" специалистами по бездорожью компании Delta4x4. Для начала ему увеличили клиренс на 8 см, установили "зубастые" шины на 18-дюймовые диски. В комплекте – багажник на крыше, а также 5 дополнительных фонарей на капоте.

На самом деле, этого тюнинг-комплекта еще нет физически. Его нарисовали, но в пластике и металле сделают только в том случае, когда найдутся как минимум 25 клиентов, желающих его приобрести. При том, что цена отнюдь не демократична – около 35 000 евро, и это без автомобиля-донора. А Golf R-Line в Германии стоит от 33335 евро.

И даже после набора желающих компания Delta4x4 будет делать этот обвес от шести до девяти месяцев.

Впрочем, любители эксклюзива привыкли платить много, так что вряд ли это их остановит. Тем более что VW вряд ли когда-нибудь создаст подобную версию, ведь автопроизводитель из Вольфсбурга еще больше сосредотачивается на сокращении затрат. Учитывая это, малосерийные продукты производить не будут, поскольку VW хочет направить средства на более популярные автомобили.