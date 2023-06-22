Компанія Delta4x4 показала "позашляховий" Golf в якості концепту, але можуть налагодити його виготовлення. Щоправда, ціна більша за власне автомобіль.

Volkswagen має у своїй лінійці псевдокросовер Golf зі збільшеним кліренсом, однак лише в кузові універсал. Йдеться про модель Alltrack з повним приводом та пластиковою обшивкою кузова колісних арок.

Тюнінгова компанія Delta4x4 створила пакет кузовного обвісу для більш популярного в Європі хетчбека.

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Автомобіль “доведено” фахівцями з бездоріжжя компанії Delta4x4. Для початку йому збільшили кліренс на 8 см, встановили “зубасті” шини на 18-дюймові диски. В комплекті також багажник на даху, а також 5 додаткових ліхтарів на капоті.

Насправді цього тюнінг-комплекта ще немає фізично. Його намалювали, але в пластику та металі зроблять лише в тому випадку, коли знайдуться як мінімум 25 клієнтів, які захочуть його придбати. При тому, що ціна зовсім не демократична – близько 35 000 євро, і це без автомобіля-донора. А Golf R-Line у Німеччині коштує від 33 335 євро.

І навіть після набору бажаючих компанія Delta4x4 буде виготовляти цей обвіс від шести до дев’яти місяців.

Втім, любителі ексклюзиву звикли платити додаткові кошти, тож навряд чи це їх зупинить. Тим більше, що VW навряд чи коли-небудь створить подібну версію, адже автовиробник із Вольфсбурга ще більше зосереджується на скороченні витрат. З огляду на це, малосерійні продукти робити не будуть, оскільки VW хоче спрямувати кошти на більш популярні автомобілі.