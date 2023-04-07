Разблокировка дополнительных 100 лошадиных сил для полностью электрического Rivian R1T стоит 5000 долларов США.

Компания Rivian внесла несколько изменений в свой онлайн конфигуратор, одна из которых показывает, что если вы хотите раскрыть максимальную выходную мощность пикапа, то должны заплатить 5000 долларов.

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Компания Rivian решила предоставить потенциальным владельцам возможность приобрести R1T с двумя двигателями вместо четырех. Это решение имеет кодовое название Enduro и размещает силовой агрегат на каждой оси, а не на каждом колесе. Поскольку электромобиль потерял два двигателя, общая выходная мощность автомобиля упала до 600 л. Если клиенты считают, что им нужно больше, они могут заплатить 5000 долларов США и пикап мгновенно поднимет мощность до 700 л.с.

Но если этого все равно недостаточно, четырехмоторное решение от Bosch может дополнительно прибавить 135 л.с. Два дополнительных двигателя обойдутся еще в 3000 долларов.

Итак, теперь двойной двигатель мощностью 600 л.с. является стандартной силовой установкой, а двойной двигатель мощностью 700 л. в качестве опции стоит еще 5000 долларов США. Самый мощный R1T сохранит решение Quad-Motor мощностью 835 л.с., но оно будет стоить на 8000 долларов больше.

Существующие покупатели и потенциальные клиенты Rivian могут знать, что такой ход планировался в течение длительного времени, поэтому они могут не удивиться. Также не должны удивляться те, кто не успевает следить за тем, что делает стартап в Ирвайне. Компания не заставляет никого покупать пикап мощностью 700 л.с., а лишь дает дополнительную возможность тем, кто хочет получить большее удовольствие. Все остальные характеристики остаются неизменными, поэтому трудно обосновать необходимость обновления мощности беспроводного за 5000 долларов США.

Молодой автопроизводитель также добавил к конфигуратору самую большую аккумуляторную батарею, которую он устанавливает на свои автомобили. Аккумулятор известен как Max Pack, по оценкам Rivian, он может обеспечить запас хода на 50 миль (80 км) больше, чем Large Pack, и на 130 миль (209 км) больше, чем Standard Pack, если пикап оснащен 21-дюймовыми колесами. Эта опция стоит 16 000 долларов для тех, кто хочет обновить стандартный пакет, и 6 000 долларов для покупателей, отказывающихся от среднего варианта в пользу более производительного.

Кроме того, расчетный запас хода для Max Pack уменьшается, когда размер колес увеличивается – 360 миль (579 км), если выбрано 22-дюймовые колеса, и 335 миль (539 км), когда 20-дюймовые колеса с шинами для бездорожья (теперь часть пакета обновления All-Terrain Upgrade за 3850 долларов). Мы еще не знаем размер аккумулятора в кВт/ч.

Наконец, Rivian не разочаровал потенциальных покупателей этими изменениями, потому что самый дешевый R1T – Dual-Motor со стандартной батареей – все еще стоит 73 000 долларов. Обновление батареи в Large Pack повышает цену до 79 000 долларов.