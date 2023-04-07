Розблокування додаткових 100 кінських сил для повністю електричного Rivian R1T коштує 5000 доларів США.

Компанія Rivian внесла декілька змін у свій онлайн-конфігуратор, одна з яких показує, що якщо ви хочете розкрити максимальну вихідну потужність пікапа, то повинні заплатити 5000 доларів.

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Компанія Rivian вирішила дати потенційним власникам можливість придбати R1T з двома двигунами замість чотирьох. Це рішення має кодову назву «Enduro» і розміщує силовий агрегат на кожній осі, а не на кожному колесі. Оскільки електромобіль втратив два двигуни, загальна вихідна потужність автомобіля впала до 600 к.с. Якщо клієнти вважають, що їм потрібно більше, вони можуть заплатити 5000 доларів США, і пікап миттєво підніме потужність до 700 к.с.

Але якщо цього все одно недостатньо, чотиримоторне рішення від Bosch може додатково додати 135 к.с. Два додаткові двигуни обійдуться ще у 3000 доларів.

Отже, відтепер подвійний двигун потужністю 600 к.с. є стандартною силовою установкою, а подвійний двигун потужністю 700 к.с. як опція коштує ще 5000 доларів США. Найпотужніший R1T збереже рішення Quad-Motor потужністю 835 к.с., але воно буде коштувати на 8000 доларів більше.

Існуючі покупці та потенційні клієнти Rivian знали, що такий маркетинговий хід планувся протягом тривалого часу, тому вони будуть здивовані. Також не повинні дивуватись ті, хто не встигає слідкувати за тим, що робить стартап в Ірвайні. Компанія не змушує нікого купувати пікап потужністю 700 к.с. , а лише дає додаткову можливість тим, хто бажає отримати більше задоволення. Усі інші характеристики залишаються незмінними, тому буде важко обґрунтувати необхідність оновлення потужності бездротового за 5000 доларів США.

Молодий автовиробник також додав до конфігуратора найбільшу акумуляторну батарею, яку він зараз встановлює на свої автомобілі. Акумулятор відомий як Max Pack, за оцінками Rivian, він може забезпечити запас ходу на 50 миль (80 км) більше, ніж Large Pack, і на 130 миль (209 км) більше, ніж Standard Pack, якщо пікап оснащений 21-дюймовими колесами. Ця опція коштує 16 000 доларів для тих, хто хоче оновити стандартний пакет, і 6 000 доларів для покупців, які відмовляються від середнього варіанту на користь більш продуктивного.

Крім того, розрахунковий запас ходу для Max Pack зменшується, коли розмір коліс збільшується – 360 миль (579 км), якщо вибрано 22-дюймові колеса, і 335 миль (539 км), коли 20-дюймові колеса з шинами для бездоріжжя (тепер частина пакета оновлення All-Terrain Upgrade за 3850 доларів). Ми ще не знаємо розмір акумуляторної батареї в кВт/год.

Нарешті, Rivian не розчарував потенційних покупців цими змінами, тому що найдешевший доступний R1T – Dual-Motor з стандартною батареєю – все ще коштує 73 000 доларів. Оновлення батареї до Large Pack підвищує ціну до 79 000 доларів.