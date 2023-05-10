Brabus увеличил запас хода флагманского электрокара Mercedes-AMG EQS 53. Свою роль сыграла улучшенная аэродинамика электромобиля.

Компания Brabus увеличила запас хода флагманского электромобиля Mercedes-AMG EQS 53. Прославленное тюнинг-ателье Brabus известно в первую очередь своими сверхмощными проектами на базе моделей Mercedes-Benz, но если марка решила осваивать сегмент электромобилей, то и специалисты Ботропа последовали за немецким автопроизводителем.

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После доработками электрического кроссовера Mercedes-Benz EQC и лифтбека Mercedes-Benz EQS 450 тюнеры представили флагманский Mercedes-AMG EQS 53. Традиционно для электромобилей специалисты оставили заводскую силовую установку неприкосновенной.

Доработанный в Brabus лифтбек может проехать без подзарядки на 7% дальше стандартного. Добиться увеличения запаса хода помогла оптимизированная аэродинамика. Комплект углепластиковых элементов не только сделал Mercedes-AMG EQS 53 более агрессивным с виду, но и снизил коэффициент сопротивления воздуха на 7,2% и уменьшил подъемную силу вместе на 40%.

На оптимизацию аэродинамических характеристик также работают фирменные 22-дюймовые колеса Brabus Monoblock M Platinum Edition с шинами Pirelli P Zero и модуль занижения подвески Brabus SportXtra, прижимающий электромобиль к земле на 15 миллиметров спереди и 20 миллиметров сзади. Если говорить об интерьере, то для модели доступен фирменный салон Brabus Masterpiece с любыми цветовыми сочетаниями и материалами по вкусу клиента.

Предложены новые велюровые коврики, углепластиковые накладки на педали и пороги, новые подушки для сидений. Интересно, что для шоу-кара Brabus выбрал сочетание темно-серой кожи с просрочкой Arrow Wave и черно-серой веганской тканью, имитирующей углепластик. Несмотря на отсутствие технических наработок, тюнинг Mercedes-AMG EQS 53 дешевым не будет. Вариант от Brabus минимум на 100 тысяч евро дороже стандартного электрического лифтбека.