Brabus збільшив запас ходу флагманського електрокара Mercedes-AMG EQS 53. Свою роль відіграла покращена аеродинаміка електромобіля.

Компанія Brabus збільшила запас ходу флагманського електромобіля Mercedes-AMG EQS 53. Уславлене тюнінг-ательє Brabus відоме в першу чергу своїми надпотужними проектами на базі моделей Mercedes-Benz, але якщо марка вирішила освоювати сегмент електромобілів, то й фахівці з Ботропа пішли за німецьким автовиробником.

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Після доробками електричного кросовера Mercedes-Benz EQC і ліфтбека Mercedes-Benz EQS 450 тюнери представила флагманський Mercedes-AMG EQS 53. Традиційно для електромобілів фахівці залишили заводську силову установку недоторканою.

Дороблений у Brabus ліфтбек може проїхати без підзарядки на 7% далі, ніж стандартний. Домогтися збільшення запасу ходу допомогла оптимізована аеродинаміка. Комплект вуглепластикових елементів не тільки зробив Mercedes-AMG EQS 53 агресивнішим на вигляд, але й знизив коефіцієнт опору повітря на 7,2% і зменшив підйомну силу разом на 40%.

На оптимізацію аеродинамічних характеристик також працюють фірмові 22-дюймові колеса Brabus Monoblock M Platinum Edition із шинами Pirelli P Zero та модуль заниження підвіски Brabus SportXtra, що притискає електромобіль до землі на 15 міліметрів спереду та 20 міліметрів ззаду. Якщо говорити про інтер'єр, то для моделі доступний фірмовий салон Brabus Masterpiece з будь-якими поєднаннями кольорів та матеріалів на смак клієнта.

Запропоновано також нові велюрові килимки, вуглепластикові накладки на педалі та пороги, нові подушки для сидінь. Цікаво, що для шоу-кара Brabus вибрав поєднання темно-сірої шкіри з простроченням Arrow Wave і чорно-сірою веганською тканиною, що імітує вуглепластик. Незважаючи на відсутність технічних доробок, тюнінг Mercedes-AMG EQS 53 дешевим не буде. Варіант від Brabus мінімум на 100 тисяч євро дорожчий за стандартний електричний ліфтбек.