Toyota обновила модель Camry для японского рынка и предложила для нее заводские тюнинг-комплекты, разработанные подразделением Customizing & Development.

Выбрать можно из двух вариантов стайлинга: Modellista и GR Sport. Японская версия Camry обновилась почти так же, как и европейская – новый бампер, цветовая палитра, колесные диски другого дизайна. В салоне установили девятидюймовый экран мультимедийной системы, а в пакет систем безопасности Toyota Safety Sense вошел адаптивный круиз-контроль. Вместе с тем, для своего рынка японцы предложили два тюниг-пакета.

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Обвес Modellista имеет накладки на бамперы и пороги, а также хромированные элементы экстерьера. Стоимость комплекта варьируется от 10,5 тысячи до 404,8 тысячи иен (примерно 2,8 – 108 тысяч гривен).

Вариант от GR Sport отличается спортивным бампером, диффузором и спойлером на крышке багажника, а за доплату доступна черная матовая крыша. Цены – от 3,3 тысячи до 440 тысяч иен (900 – 117 000 тысяч грн).