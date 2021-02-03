Toyota оновила модель Camry для японського ринку і запропонувала для неї заводські тюнинг-комплекти, розроблені підрозділом Customizing & Development.

Вибрати можна з двох варіантів стайлінгу: Modellista і GR Sport. Японська версія Camry оновилася майже так само, як і європейська – новий бампер, палітра кольорів колісні диски іншого дизайну. У салоні встановили дев'ятидюймовий екран мультимедійної системи, а в пакет систем безпеки Toyota Safety Sense увійшов адаптивний круїз-контроль. Разом з тим, для свого ринку японці запропонували два тюніг-пакети.

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Обвіс Modellista має накладки на бампери і пороги, а також хромовані елементи екстер'єру. Вартість комплекту становить варіюється від 10,5 тисячі до 404,8 тисячі ієн (приблизно 2,8 - 108 тисяч гривень).

Варіант від GR Sport відрізняється спортивним бампером, дифузором і спойлером на кришці багажника, а за доплату доступна чорний матовий дах. Ціни - від 3,3 тисячі до 440 тисяч ієн (900 - 117 000 тисяч грн).