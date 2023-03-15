На аукцион Bring a Trailer выставили модифицированный универсал Volvo 740 Turbo 1988 года выпуска, принадлежавший актеру и режиссеру Полу Ньюману. Об авто рассказали на сайте аукционного дома.

Универсал Volvo 740 Turbo получил множество модификаций, в том числе замену двигателя на более мощный. Актер проехал на своем автомобиле более 120 тысяч километров.

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Пол Ньюман был большим любителем скорых автомобилей. После съемок фильма "Победители" 1969 года актер начал участвовать в реальной автогонке. Ньюман владел сразу несколькими универсалами Volvo. Все они были модифицированы в соответствии с его предпочтениями.

Выставленный на продажу Volvo 740 Turbo потерял заводской 2,3-литровый турбированный четырехцилиндровый двигатель мощностью 150 л.с. Его заменили 3,8-литровым V6 с турбонаддувом от Buick Grand National, который после модернизации выдает 320 л.с. Он работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой переключения передач от Pontiac Firebird.

Универсал также установили новые амортизаторы и пружины Bilstein. Стандартные 16-дюймовые диски обуты в шины BFGoodrich g-Force Comp-2 A/S. Автомобиль хорошо сохранился и полностью обслужен, но на нем есть следы эксплуатации. Его пробег составляет 122310 км.

До конца торгов за модифицированный Volvo 740 Turbo осталось три дня. Пока максимальная ставка за лот составляет 25 тысяч долларов.