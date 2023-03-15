На аукціон Bring a Trailer виставили модифікований універсал Volvo 740 Turbo 1988 року випуску, що належав актору та режисеру Полу Ньюману. Про авто розповіли на сайті аукціонного будинку.

Універсал Volvo 740 Turbo отримав безліч модифікацій, зокрема заміну двигуна на потужніший. Актор проїхав на своєму автомобілі понад 120 тисяч кілометрів.

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Пол Ньюман був великим любителем швидких автомобілів. Після зйомок фільму "Переможці" 1969 року актор почав брати участь у реальних автоперегонах. Ньюман володів відразу кількома універсалами Volvo. Всі вони були модифіковані згідно з його уподобаннями.

Виставлений на продаж Volvo 740 Turbo втратив заводський 2,3-літровий турбований чотирициліндровий двигун потужністю 150 к.с. Його замінили на 3,8-літровий V6 із турбонаддувом від Buick Grand National, який після модернізації видає 320 к.с. Він працює в парі з п'ятиступінчастою механічною коробкою перемикання передач від Pontiac Firebird.

На універсал також встановили нові амортизатори та пружини Bilstein. Стандартні 16-дюймові колісні диски взуті у шини BFGoodrich g-Force Comp-2 A/S. Автомобіль добре зберігся і повністю обслужений, але на ньому є сліди експлуатації. Його пробіг становить 122 310 км.

До кінця торгів за модифікований Volvo 740 Turbo залишилося три дні. Наразі максимальна ставка за лот становить 25 тисяч доларів.