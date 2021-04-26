Моторшоу возможно состоится в 2022 или даже 2023 году, причем под новым названием.

Автосалон Tokyo Auto Show проводился в 2008 году, во время мирового экономического кризиса, в 2011 году, после землетрясения, но в этом году, впервые за свою историю, мероприятие не состоится в запланированное время. Об этом сообщает Automotive News со ссылкой на Японскую ассоциацию автопроизводителей (JAMA).

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Председатель правления JAMA и президент Toyota Акио Тойода заявил, что для организаторов важно, чтобы гости биеннале имели возможность познакомиться с новыми автомобилями, мотоциклами и другими транспортными средствами в реальной жизни, а не виртуально. Поскольку обеспечить безопасную среду для всего этого в условиях пандемии невозможно, шоу решили отменить – впервые с 1954 года.

С начала 2000-х годов популярность моторшоу в Токио стала резко падать: если в 1991 году на выставку пришло более 2 миллионов посетителей, то в 2017 году – лишь 770 тысяч. А самым успешным за последние годы стал автосалон 2019 года, собравший 1,3 миллиона посетителей.

В следующий раз международный автосалон в Токио может состояться в 2022-м или даже 2023-м году: организаторы пока не спешат называть даты. Зато уже есть решение об изменении названия – вместо Tokyo Motor Show выставка будет носить название Tokyo Mobility Show, что точнее соответствует формату экспозиций.