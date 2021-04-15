Жителям Франции предложат обменять их старые автомобили на электровелосипед. Всем, кто согласится на сделку, предлагают заплатить 2,5 тыс. евро.

Эта схема является поправкой к законопроекту о климате, который направлен на сокращение выбросов парниковых газов на 40% до 2030 года по сравнению с базовым уровнем 1990 года, пишет Reuters.

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Депутаты Национального собрания одобрили инициативу в ходе предварительного голосования. Если Франция действительно добьется реализации этой схемы, то она станет первой страной в мире, которая будет обменивать машины на велосипеды, заявляет Французская федерация велосипедистов. Однако это не совсем так.

Аналогичная схема уже действует в Финляндии и Литве, причем они признаны весьма успешными, несмотря на то, что правительства этих стран "дарят" меньше денег. Очевидно, что не всем удобно менять автомобиль на велосипед, но есть люди которые думают, что такие инициативы помогают снизить нагрузку и на экологию, и на транспортные системы города.