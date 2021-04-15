Жителям Франції запропонують обміняти їхні старі автомобілі на електровелосипед. Всім, хто погодиться на угоду, пропонують заплатити 2,5 тис. євро.

Ця схема є поправкою до законопроекту про клімат, який спрямовано на скорочення викидів парникових газів на 40% до 2030 року в порівнянні з базовим рівнем 1990 року, пише Reuters.

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Депутати Національних зборів схвалили ініціативу в ході попереднього голосування. Якщо Франція дійсно доб'ється реалізації цієї схеми, то вона стане першою країною в світі, яка буде обмінювати машини на велосипеди, заявляє Французька федерація велосипедистів. Однак це не зовсім так.

Аналогічна схема вже діє у Фінляндії та Литві, причому вони визнані досить успішними, незважаючи на те, що уряди цих країн “дарують” менше грошей. Очевидно, що не всім зручно змінювати автомобіль на велосипед, але існують люди які думають, що такі ініціативи допомагають знизити навантаження і на екологію, і на транспортні системи міста.