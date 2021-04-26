Моторшоу може відбутися у 2022 або навіть 2023 році, причому під новою назвою.

Автосалон Tokyo Auto Show проводився у 2008 році, під час світової економічної кризи, у 2011 році, після землетрусу, але цього року, вперше за свою історію, захід не відбудеться у запланований час. Про це повідомляє Automotive News з посиланням на Японську асоціацію автовиробників (JAMA).

Дізнайтесь також: У Франції автомобілі обмінюватимуть на електровелосипеди

Голова правління JAMA і президент Toyota Акіо Тойода заявив, що для організаторів важливо, щоб гості бієнале мали можливість познайомитися з новими автомобілями, мотоциклами та іншими транспортними засобами в реальному житті, а не віртуально. Оскільки забезпечити безпечне середовище для всього цього в умовах пандемії неможливо, шоу вирішили скасувати – вперше з 1954 року.

З початку 2000-х років популярність моторшоу в Токіо стала різко падати: якщо в 1991 році на виставку прийшло понад 2 мільйони відвідувачів, то у 2017 році – лише 770 тисяч. А найуспішнішим за останні роки став автосалон 2019 року, який зібрав 1,3 мільйони відвідувачів.

Наступного разу міжнародний автосалон в Токіо може відбутися у 2022-му чи навіть 2023-му році: організатори поки не поспішають називати дати. Зате вже є рішення про зміну назви – замість Tokyo Motor Show виставка носитиме назву Tokyo Mobility Show, що точніше відповідає формату експозицій.