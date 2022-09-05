В продаже появился гоночный Nissan Тома Круза. Голливудский актер стартовал на спорткаре в гонках в США.

Том Круз известен прежде всего как голливудский актер, прославившийся своими ролями в блокбастерах и стремлением выполнять большинство трюков на съемках собственными силами. Кроме того, американец имеет большую любовь к технике и даже принимал участие в гонках – сейчас на торгах появился спорткар Nissan 300ZX образца 1984 года, на котором Том Круз лично выступал в гонках. В 1987 году актер стартовал на купе в чемпионате Sports Car Club of America (SCCA) в зачете SSA Class.

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Автомобиль был подготовлен для участия в гонках командой Newman/Sharp Racing, которая в 1986 выиграла титул в своем классе, а в следующем сезоне выставила машину с звездным пилотом. В экипаже команды Пола Ньюмана и Боба Шарпа выступали Скотт Шарп, сын одного из сооснователей команды, и собственно сам Том Круз.

В 2004 году бывший гоночный спорткар нашел нового владельца, который в 2006 провел комплексную реставрацию машины и восстановил купе в том виде, в котором оно участвовало в гонке под управлением актера. Красно-сине-белая ливрея сочетается с 15-дюймовыми колесами с шинами Road King Grenadier, за которыми прячутся дисковые тормоза.

Машина оснащена стабилизаторами поперечной устойчивости из каталога Nismo, а в подвеске использованы компоненты MSA и Tokico. Заднеприводное купе оснащено 3,0-литровым двигателем V6 с новым блоком управления и внештатными распределительными валами от Jim Wolf Technologies, системой зажигания HKS, выхлопом из нержавеющей стали, корпусом дроссельной заслонки MSA.

В салоне, дополненном каркасом безопасности, установлены красно-черные виниловые кресла 3A Racing с многоточечными ремнями безопасности Stroud. Несмотря на гоночную спецификацию модели, спорткар сохранил коврики и даже кассетную стереосистему. За Nissan 300ZX с пробегом более 8 000 километров продавец рассчитывает выручить крупную сумму, но пока максимальная ставка на аукционе – 20 тысяч долларов.