У продажу з'явився гоночний Nissan Тома Круза. Голлівудський актор стартував на спорткарі у перегонах у США.

Том Круз відомий насамперед як голлівудський актор, який прославився своїми ролями в блокбастерах та прагненням виконувати більшість трюків на зйомках власними силами. Крім того, американець має велику любов до техніки і навіть брав участь у перегонах - зараз на торгах з'явився спорткар Nissan 300ZX зразка 1984 року, на якому Том Круз особисто виступав у перегонах. У 1987 році актор стартував на купе у чемпіонаті Sports Car Club of America (SCCA) у заліку SSA Class.

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Автомобіль був підготовлений для участі в гонках командою Newman/Sharp Racing, яка в 1986 виграла титул у своєму класі, а в наступному сезоні виставила машину з зоряним пілотом. В екіпажі команди Пола Ньюмана та Боба Шарп виступали Скотт Шарп, син одного із співзасновника команди, і власне сам Том Круз.

У 2004 році колишній гоночний спорткар знайшов нового власника, який у 2006 провів комплексну реставрацію машини та відновив купе у тому вигляді, в якому він брав участь у перегонах під керуванням актора. Червоно-синьо-біла ліврея поєднується з 15-дюймовими колесами з шинами Road King Grenadier, за якими ховаються дискові гальма.

Машина оснащена стабілізаторами поперечної стійкості з каталогу Nismo, а в підвісці використані компоненти MSA та Tokico. Задньопривідне купе оснащене 3,0-літровим двигуном V6 з новим блоком керування та позаштатними розподільчими валами від Jim Wolf Technologies, системою запалення HKS, вихлопом з нержавіючої сталі, корпусом дросельної заслінки MSA.

У салоні, доповненому каркасом безпеки, встановлені червоно-чорні вінілові крісла 3A Racing із багатоточковими ременями безпеки Stroud. Незважаючи на гоночну специфікацію моделі, спорткар зберіг килими та навіть касетну стереосистему. За Nissan 300ZX із пробігом понад 8000 кілометрів продавець розраховує виручити велику суму, але поки що максимальна ставка на аукціоні — 20 тисяч доларів.