Американские специалисты составили рейтинг новых легковых автомобилей, которые медленнее всего продают на рынке США.
Новые легковые автомобили сложно продать даже в кризис. В США составили рейтинг из 10 машин, которые дольше всего стоят в салонах автодилеров.
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В нем оказались модели, которые сложно было продать на американском пространстве по итогам ноября 2021 года. Исследование показывает, что новый автомобиль продается в среднем 42,8 дня, но есть такие, от которых дилеры не могут избавиться гораздо дольше.
Лидером этого антирейтинга является KIA Rio, которая остается у дилеров 219 дней. Не помогает и привлекательная цена 16 557 долларов. То же и с лидером кроссоверов Mitsubishi Outlander Sport, продажи которого занимают в среднем 207,6 дня по средней цене 25 403 доллара. На третьем месте – Acura TLX, его продают 196,2 дня. Цена – 46,49 тысяч долларов.
Далее следуют такие автомобили:
- Nissan Murano – 167,7 дня;
- Alfa Romeo Giulia – 138;
- Mitsubishi Eclipse Cross –132,1;
- Mercedes-Benz C-Class – 127,1;
- Infiniti Q50 –123,3;
- Nissan Titan – 116,3;
- Chevrolet Bolt EV – 109.