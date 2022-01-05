Американские специалисты составили рейтинг новых легковых автомобилей, которые медленнее всего продают на рынке США.

Новые легковые автомобили сложно продать даже в кризис. В США составили рейтинг из 10 машин, которые дольше всего стоят в салонах автодилеров.

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В нем оказались модели, которые сложно было продать на американском пространстве по итогам ноября 2021 года. Исследование показывает, что новый автомобиль продается в среднем 42,8 дня, но есть такие, от которых дилеры не могут избавиться гораздо дольше.

Лидером этого антирейтинга является KIA Rio, которая остается у дилеров 219 дней. Не помогает и привлекательная цена 16 557 долларов. То же и с лидером кроссоверов Mitsubishi Outlander Sport, продажи которого занимают в среднем 207,6 дня по средней цене 25 403 доллара. На третьем месте – Acura TLX, его продают 196,2 дня. Цена – 46,49 тысяч долларов.

Далее следуют такие автомобили: