Американські фахівці склали рейтинг нових легкових автомобілів, які найповільніше продають на ринку США.

Нові легкові авто складно продати навіть у кризу. В США склали рейтинг з 10 машин, які найдовше стоять у салонах автодилерів.

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У ньому опинилися моделі, які було складно продати на американському просторі за підсумками листопада 2021 року. Дослідження показує, що новий автомобіль продається в середньому 42,8 дня, але є такі, яких дилери не можуть позбутися набагато довше.

Лідером цього антирейтинга є KIA Rio, який залишається у дилерів 219 днів. Не допомагає і приваблива ціна 16 557 доларів. Те саме і з лідером кросоверів Mitsubishi Outlander Sport, продаж якого займає в середньому 207,6 дня за середньою ціною 25 403 долари. На третьому місці – Acura TLX, його продають 196,2 дні. Ціна – 46,49 тисяч доларів.

Далі йдуть такі автомобілі: