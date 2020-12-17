Лідер - зовсім не Tesla. І навіть не Nissan...

За одинадцять місяців поточного року українську реєстрацію отримали 6,8 тис. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення. З цієї кількості новими легковими електрокарами були лише 559 машин. Лідерську позицію на ринку нових легкових автомобілів на електротязі зайняли відразу дві моделі – AUDI E-Tron та HYUNDAI Ioniq. З січня по листопад українці придбали і зареєстрували однакову кількість автомобілів цих моделей – по 103 шт. кожній.

Другий результат у JAGUAR I-Pace. За цей електричний кросовер своїми гаманцями проголосували 74 покупця. На третьому місці з результатом 56 реєстрацій за одинадцять місяців – PORSCHE Taycan. Повз електричної версії компактного корейського кросовера Hyndai Kona не змогли пройти 53 автомобіліста – ця модель на четвертому місці українського рейтингу нових електромобілів.

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У п’ятірку бестселерів потрапив і BMW i3 – з початку року власниками цього компактного електрокара стали 48 українців. Повнорозмірний електричний кросовер Tesla Model X, в активі якого 30 реєстрацій, посів шосте місце. Китайський кросовер JAC iEV7S на сьомому місці. Цей автомобіль придбали 20 чол.

Найпопулярніший в Україні електромобіль, за рахунок імпорту старих екземплярів, NISSAN Leaf в рейтингу нових машин лише на восьмому місці з результатом – 17 реєстрацій. На дев’ятому місці ще один автомобіль компанії Ілона Маска – TESLA Model 3. Цей електричний седан вибрали 14 автомобілістів. Замикає ТОП-10 українського рейтингу нових електромобілів ZHIDOU D2. Цього року 8 автомобілів китайського виробника Zhi Dou Electric Vehicle Corporation поповнили український автопарк.

Нагадаємо, що європейські виробники вантажівок вирішили завчасно "поховати" ДВЗ.