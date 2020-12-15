Європейські компанії-виробники вантажівок підписали угоду, згідно з якої перестануть оснащувати всі нові автомобілі традиційними двигунами з 2040. Раніше вони збиралися відмовитися від ДВС в 2050-му.

Про відмову від ДВС домовилися сім компаній, що входять в Асоціацію європейських виробників автомобілів (ACEA): Daimler, Scania, Man, Volvo, Daf, Iveco і Ford. Повідомляється, що вже з 2040 року ці фірми випускатимуть вантажну техніку, оснащену електромоторами або двигунами на паливних елементах.

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За їхніми планами, протягом наступних 20 років значні ресурси будуть спрямовані на розробку таких силових установок. Наприклад, шведська Scania має намір витратити на вивчення нових видів двигунів від 50 до 100 мільярдів доларів - про це заявив глава компанії Хенрік Хенрікссон. Розробка буде вестися спільно з Потсдамським інститутом вивчення кліматичних змін.

Щоб прискорити процес переходу на екологічні види транспорту, компанії попросили владу Європи підняти податки на викопне паливо: на їхню думку, такий захід підштовхне більшу кількість виробників відмовитися від розробки нових ДВС.

Деякі європейські автомарки почали переводити вантажівки на екологічне паливо заздалегідь. Наприклад, британська Bentley ініціювала перехід усієї вантажної техніки на своєму заводі в Крю на біодизель, отриманий з рослинного масла. Під таке паливо адаптували 10 вантажівок, які щодня перевозять комплектуючі зі складу в Вінсфорд на завод в Крю, а також 20 фургонів і автомобілів служби безпеки. Крім цього, Bentley модернізує і виробничі процеси. Більше 250 лебідок і навантажувачів на підприємстві тепер працюють на електриці.

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Однак не всі автовиробники згодні попрощатися з ДВС, незважаючи на майбутні заборони в багатьох європейських країнах. Британська марка Aston Martin збирається продовжити випускати машини на бензині і дизелі і після 2030 року, коли вони будуть заборонені на її батьківщині. Тієї ж думки дотримуються в Lamborghini і Bugatti: компанії постараються зберегти двигуни внутрішнього згоряння в своїй лінійці.