Европейские компании-производители грузовиков подписали соглашение, согласно которой перестанут оснащать все новые автомобили традиционными двигателями с 2040. Раньше они собирались отказаться от ДВС в 2050-ом.

Об отказе от ДВС договорились семь компаний, входящих в Ассоциацию европейских производителей автомобилей (ACEA): Daimler, Scania, Man, Volvo, Daf, Iveco и Ford. Сообщается, что уже с 2040 года эти фирмы будут выпускать грузовую технику, оснащенную электромоторами или двигателями на топливных элементах.

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По их планам, в течение следующих 20 лет значительные ресурсы будут направлены на разработку таких силовых установок. Например, шведская Scania намерена потратить на изучение новых видов двигателей от 50 до 100 миллиардов долларов - об этом заявил глава компании Хенрик Хенрикссон. Разработка будет вестись совместно с Потсдамским институтом изучения климатических изменений.

Чтобы ускорить процесс перехода на экологические виды транспорта, компании попросили власти Европы поднять налоги на ископаемое топливо: по их мнению, такая мера подтолкнет большее количество производителей отказаться от разработки новых ДВС.

Некоторые европейские автомарки начали переводить грузовики на экологическое топливо заранее. Например, британская Bentley инициировала переход всей грузовой техники на своем заводе в Крю на биодизель, полученный из растительного масла. Под такое топливо адаптировали 10 грузовиков, которые ежедневно перевозят комплектующие со склада в Винсфорд на завод в Крю, а также 20 фургонов и автомобилей Службы безопасности. Помимо этого, Bentley модернизирует и производственные процессы. Более 250 лебедок и погрузчиков на предприятии теперь работают на электричестве.

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Однако не все автопроизводители согласны попрощаться с ДВС, несмотря на будущие запреты во многих европейских странах. Британская марка Aston Martin собирается продолжить выпускать машины на бензине и дизеле и после 2030 года, когда они будут запрещены на его родине. Того же мнения придерживаются в Lamborghini и Bugatti: компании постараются сохранить двигатели внутреннего сгорания в своей линейке.