Лидер – вовсе не Тесла. И даже не Nissan...

За одиннадцать месяцев текущего года украинскую регистрацию получили 6,8 тыс. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания. Из этого количества новыми легковыми электрокарами были лишь 559 машин. Лидерскую позицию на рынке новых легковых автомобилей на электротяге заняли сразу две модели – AUDI E-Tron и HYUNDAI Ioniq. С января по ноябрь украинцы приобрели и зарегистрировали одинаковое количество автомобилей этих моделей – по 103 шт. каждой.

Второй результат в JAGUAR I-Pace. За этот электрический кроссовер своими кошельками проголосовали 74 покупателя. На третьем месте с результатом 56 регистраций за одиннадцать месяцев – PORSCHE Taycan. Мимо электрической версии компактного корейского кроссовера Hyndai Kona не смогли пройти 53 автомобилиста – эта модель на четвертом месте украинского рейтинга новых электромобилей.

Также интересно: киевский таксист на Tesla рассказал о недостатках этого авто

В пятерку бестселлеров попал и BMW i3 – с начала года владельцами этого компактного электрокара стали 48 украинцев. Полноразмерный электрический кроссовер Tesla Model X, в активе которого 30 регистраций, занял шестое место. Китайский кроссовер JAC iEV7S на седьмом месте. Этот автомобиль приобрели 20 чел.

Самый популярный в Украине электромобиль, за счет импорта подержанных экземпляров NISSAN Leaf в рейтинге новых машин лишь на восьмом месте с результатом – 17 регистраций. На девятом месте еще один автомобиль компании Илона Маска-TESLA Model 3. Этот электрический седан выбрали 14 автомобилистов. Замыкает ТОП-10 украинского рейтинга новых электромобилей ZHIDOU D2. В этом году 8 автомобилей китайского производителя Zhi Dou Electric Vehicle Corporation пополнили украинский автопарк.

Напомним, что европейские производители грузовиков решили заблаговременно "похоронить" ДВС.