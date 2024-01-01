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ТОП-10 самых популярных бензиновых авто в Украине

Автомобили, оборудованные бензиновыми двигателями, остаются самыми популярными среди украинцев.
Самые популярные бензиновые авто Украины рейтинг - Auto24

Mazda CX5

Евгений Гудущан
logo20 мая, 10:10
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В апреле автопарк Украины пополнили более 2,6 тыс. новых авто с бензиновыми ДВС, сообщает Укравтопром. Это на 7% больше, чем в прошлом году.

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Бензиновые авто охватили 46% апрельского рынка новых легковушек и остаются крупнейшим его сегментом. Однако их рыночная доля относительно апреля 2023 года уменьшилась на 2 процентных пункта. Лидером рынка новых бензиновых авто в прошлом месяце стал кроссовер MAZDA CX5.

В ТОП-10 моделей новых легковушек с бензиновыми ДВС попали:

  1. Mazda CX5 - 220 ед.;
  2. Kia Sportage - 185 ед.;
  3. Toyota RAV-4 - 174 ед.;
  4. Renault Duster - 111 ед.;
  5. Hyundai Tucson - 110 ед.;
  6. Suzuki Vitara - 106 ед.;
  7. Suzuki SX4 - 94 ед.;
  8. Skoda Octavia - 94 ед.;
  9. Volkswagen Tiguan - 83 ед.;
  10. Kia Cee'd - 61 ед.
#Aвтобизнес #Регистриция автомобиля #Новости

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