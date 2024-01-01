ТОП-10 самых популярных бензиновых авто в Украине

В апреле автопарк Украины пополнили более 2,6 тыс. новых авто с бензиновыми ДВС, сообщает Укравтопром. Это на 7% больше, чем в прошлом году.

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Бензиновые авто охватили 46% апрельского рынка новых легковушек и остаются крупнейшим его сегментом. Однако их рыночная доля относительно апреля 2023 года уменьшилась на 2 процентных пункта. Лидером рынка новых бензиновых авто в прошлом месяце стал кроссовер MAZDA CX5.

В ТОП-10 моделей новых легковушек с бензиновыми ДВС попали: