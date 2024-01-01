ТОП-10 найпопулярніших бензинових авто в Україні

У квітні автопарк України поповнили понад 2,6 тис. нових авто з бензиновими ДВЗ, повідомляє Укравтопром. Це на 7% більше, ніж торік.

Читайте також: Названі найпопулярніші бензинові авто України

Бензинові авто охопили 46% квітневого ринку нових легковиків та залишаються найбільшим його сегментом. Однак їх ринкова частка відносно квітня 2023 року зменшилась на 2 відсоткових пункти. Лідером ринку нових бензинових авто у минулому місяці став кросовер MAZDA CX5.

До ТОП-10 моделей нових легковиків з бензиновими ДВЗ потрапили: