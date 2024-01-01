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ТОП-10 найпопулярніших бензинових авто в Україні

Автомобілі, обладнані бензиновими двигунами, залишаються найпопулярнішими серед українців.
Найпопулярніші бензинові авто України рейтинг - Auto24

Mazda CX5

Євген Гудущан
logo20 травня, 10:10
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У квітні автопарк України поповнили понад 2,6 тис. нових авто з бензиновими ДВЗ, повідомляє Укравтопром. Це на 7% більше, ніж торік.

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Бензинові авто охопили 46% квітневого ринку нових легковиків та залишаються найбільшим його сегментом. Однак їх ринкова частка відносно квітня 2023 року зменшилась на 2 відсоткових пункти. Лідером ринку нових бензинових авто у минулому місяці став кросовер MAZDA CX5.

До ТОП-10 моделей нових легковиків з бензиновими ДВЗ потрапили:

  1. Mazda CX5 - 220 од.;
  2. Kia Sportage - 185 од.;
  3. Toyota RAV-4 - 174 од.;
  4. Renault Duster - 111 од.;
  5. Hyundai Tucson - 110 од.;
  6. Suzuki Vitara - 106 од.;
  7. Suzuki SX4 - 94 од.;
  8. Skoda Octavia - 94 од.;
  9. Volkswagen Tiguan - 83 од.;
  10. Kia Cee'd - 61 од.
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