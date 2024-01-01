ТОП-10 найпопулярніших бензинових авто в Україні

Mazda CX5
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20 травня, 10:10
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У квітні автопарк України поповнили понад 2,6 тис. нових авто з бензиновими ДВЗ, повідомляє Укравтопром. Це на 7% більше, ніж торік.
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Бензинові авто охопили 46% квітневого ринку нових легковиків та залишаються найбільшим його сегментом. Однак їх ринкова частка відносно квітня 2023 року зменшилась на 2 відсоткових пункти. Лідером ринку нових бензинових авто у минулому місяці став кросовер MAZDA CX5.
До ТОП-10 моделей нових легковиків з бензиновими ДВЗ потрапили:
- Mazda CX5 - 220 од.;
- Kia Sportage - 185 од.;
- Toyota RAV-4 - 174 од.;
- Renault Duster - 111 од.;
- Hyundai Tucson - 110 од.;
- Suzuki Vitara - 106 од.;
- Suzuki SX4 - 94 од.;
- Skoda Octavia - 94 од.;
- Volkswagen Tiguan - 83 од.;
- Kia Cee'd - 61 од.