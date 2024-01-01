Топ менеджеру автомобильной компании снизили зарплату до $24 млн

Прежде чем Карлос Таварес, бывший генеральный директор Stellantis, подал в отставку его общая зарплата упала на 37% - до €23 млн, пишет Укравтопром ссылаясь на Automotive News.

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По сообщению Stellantis, средняя ЗП ее сотрудников в 2024 году была около €66 тыс, что на 6% меньше, чем в 2023 году.

В этом году Таварес получит дополнительные €2 млн выходного пособия и €10 млн премиальных за достижение ряда важных для компании целей.

Сейчас Stellantis проводит собеседования с кандидатами на должность гендиректора и планирует объявить преемника Тавареса в первой половине года.

Перед новым руководителем будет поставлена задача стабилизировать глобальную компанию с 14 брендами, остановить потери доли рынка в США и Европе и успешно конкурировать с китайскими автопроизводителями.