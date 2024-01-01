Укр
Ру

Топ менеджеру автомобильной компании снизили зарплату до $24 млн

В прошлом году зарплатный пакет бывшего гендиректора Stellantis снизился до $24 млн. Он подал в отставку.
Топ менеджеру Stellantis снизили зарплату до $24 млн - Auto24

Карлос Таварес

Евгений Гудущан
logo28 февраля, 18:40
logo0
logo0 мин

Прежде чем Карлос Таварес, бывший генеральный директор Stellantis, подал в отставку его общая зарплата упала на 37% - до €23 млн, пишет Укравтопром ссылаясь на Automotive News.

Читайте также: Stellantis купил два завода по производству роботизированных трансмиссий

По сообщению Stellantis, средняя ЗП ее сотрудников в 2024 году была около €66 тыс, что на 6% меньше, чем в 2023 году.

В этом году Таварес получит дополнительные €2 млн выходного пособия и €10 млн премиальных за достижение ряда важных для компании целей.

Сейчас Stellantis проводит собеседования с кандидатами на должность гендиректора и планирует объявить преемника Тавареса в первой половине года.

Перед новым руководителем будет поставлена задача стабилизировать глобальную компанию с 14 брендами, остановить потери доли рынка в США и Европе и успешно конкурировать с китайскими автопроизводителями.

#Aвтобизнес #Новости