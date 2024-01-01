Топ менеджеру автомобільної компанії знизили зарплату до $24 млн

Перш ніж Карлос Таварес, колишній генеральний директор Stellantis, подав у відставку його загальна зарплата впала на 37% - до €23 млн, пише Укравтопром посилаючись на Automotive News.

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За повідомленням Stellantis, середня ЗП її співробітників у 2024 році була близько €66 тис, що на 6% менше, ніж у 2023 році.

Цього року Таварес отримає додаткові €2 млн вихідної допомоги та €10 млн преміальних за досягнення низки важливих для компанії цілей.

Зараз Stellantis проводить співбесіди з кандидатами на посаду гендиректора та планує оголосити наступника Тавареса у першій половині року.

Перед новим керівником буде поставлено завдання стабілізувати глобальну компанію з 14 брендами, зупинити втрати частки ринку в США і Європі та успішно конкурувати з китайськими автовиробниками.