Тюнинг мастерская Liberty Walk представила комплект тюнинга для Jeep Wrangler JL, с которым американский джип выглядит максимально брутально.

Комплект тюнинга под названием Fairline от японской фирмы LB-Works, предназначен для версий Wrangler JL в исполнении Sahara и Rubicon и делает его похожим на машину для зомби-апокалипсиса.

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Комплект состоит из стальных передних и задних бамперов, чрезвычайно широких крыльев, трубчатых боковых ступенек, стальных дверей, в которых отсутствуют внутренние карты и окна, и толстой обшивки ветрового стекла. Сетка в армейском стиле закрывает салон вместо крыши, проходя от лобового стекла до двери багажника. Дополнительные фонари были установлены в бампере, близко к крыше и рядом с фарами, а задний бампер удерживает дополнительный фонарь для заднего хода. Дополняют комплект поднятая подвеска и новые колеса.

Liberty Walk берет плату в размере 403 400 иен (около 3645 долларов) за решетку радиатора и широкие крылья с видимыми болтами, если продает их в Японии или 4034 доллара при продаже за границу. Детали также можно заказать отдельно. В этом случае решетка и крылья стоят 88 000 иен (795 долларов США) или 880 долларов США и 315 400 иен (2850 долларов США) или 3154 доллара США. На остальные детали комплекта тюнер пока не обнародовал цены.

Фото: Liberty Walk Jeep Wrangler / Liberty Walk