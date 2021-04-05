Тюнінг майстерня Liberty Walk представила комплект тюнінгу для Jeep Wrangler JL, з яким американський джип виглядає максимально брутально.

Комплект тюнінгу під назвою Fairline від японської фірми LB-Works, призначений для версій Wrangler JL у виконанні Sahara та Rubicon і робить його схожим на машину для зомбі-апокаліпсису.

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Комплект складається зі сталевих передніх і задніх бамперів, надзвичайно широких крил, трубчастих бічних сходинок, сталевих дверей, у яких відсутні внутрішні картки та вікна, та товстої обшивки вітрового скла. Сітка в армійському стилі закриває салон замість даху, проходячи від лобового скла аж до дверей багажника. Додаткові ліхтарі були встановлені в бампері, близько до даху та поряд з фарами, а задній бампер утримує додатковий ліхтар для заднього ходу. Доповнюють комплект піднята підвіска та нові колеса.

Liberty Walk бере плату в розмірі 403 400 ієн (близько 3645 доларів) за решітку радіатора та широкі крила з видимими болтами, якщо продає їх в Японії або 4034 долари при продажу за кордон. Деталі також можна замовити окремо. У цьому випадку решітка та крила коштують 88 000 ієн (795 доларів) або 880 доларів та 315 400 ієн (2850 доларів) або 3154 доларів. На інші деталі комплекту тюнер поки не оприлюднив ціни.

Фото: Liberty Walk Jeep Wrangler / Liberty Walk