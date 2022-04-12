Нефтетрейдеры продолжают торговать российскими энергоносителями. Только торговля нефтью проносит государству-агрессору $850 млн ежедневно.

Крупнейшие сырьевые трейдеры активно торгуют нефтью, нефтепродуктами и газом, произведенными в россии. Об этом в своей статье “Украина призывает трейдеров прекратить торговлю российской нефтью” пишет издание Financial Times.

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Согласно данным аналитического бюро Bruegel и Международного института финансов, экспорт сырой нефти, продуктов нефтепереработки и газа в Европу обеспечивает россии $850 млн в день и уже привел к рекордному положительному торговому сальдо.

Украинское правительство создало рабочую группу с Global Witness и аналитиками данных для отслеживания экспорта нефти из россии. Согласно данным группы, с начала войны в Украине до конца марта Glencore, Vitol, Trafigura и Gunvor разгрузили 33 танкера, которые перевозили примерно 20 миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов, загруженных в российских портах. Цифры также включают казахскую нефть, поставляемую из российских портов.

На глобальном саммите FT Commodities в марте руководители крупнейших мировых трейдеров заявили, что они ожидают дефицит дизельного топлива. Вместе с тем, трейдеры заморозили инвестиции и прекратили вести новый бизнес в россии, но планируют выполнять свои юридические обязательства по покупке нефти по долгосрочным контрактам, на которые сегодня не распространяются никакие санкции.

Впрочем, трейдеры не разглашают объемы нефти, которые они должны выбирать по контрактам. Согласно исследованию JPMorgan, по меньшей мере 2,5 млн из 4,6 млн баррелей российской нефти в день в 2021 г. было продано по долгосрочным контрактам. В частности, в Европу по TERM-контрактам поступало около 1,4 млн баррелей в сутки (б/с). Ранее сообщалось о проблемах с реализацией спотовых партий российской нефти в марте – апреле, из-за чего дисконт на российский сорт Urals достиг более чем $35/барр. относительно Brent.

Экспорт российской нефти упал до 3,1 млн б/с во второй половине марта по сравнению с 3,5 млн б/с в первой половине месяца, свидетельствуют данные группы анализа сырьевых товаров Kpler.

Олег Устенко, советник по экономическим вопросам президента Украины, заявил Financial Times, что если трейдеры не смогли прекратить добычу российских углеводородов из-за их контрактов, то им следует приложить “значительные усилия”, чтобы лоббировать национальные правительства с целью эмбарго на российскую нефть.

Как сообщал ранее Bloomberg, к хитростям с покупкой российской нефти прибегал нефтяной гигант Shell. Компания, которая уже была замечена в закупке спотовых партий российской нефти (необязательные по контракту), изменила свои договоры таким образом, чтобы можно было покупать “смесь”, где более 50% нефти имеет нероссийское происхождение. “В партии объединяют 50,01% нефти из другого источника и 49,99% российской, и такой груз технически уже не считается российским”, – пишет автор статьи.