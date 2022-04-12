Світові нафтотрейдери продовжують торгувати російськими енергоносіями. Лише закупівля нафти проносить державі-агресору $850 млн щодня.

Найбільші сировинні трейдери активно торгують нафтою, нафтопродуктами й газом, виробленими в росії. Про це у своїй статті "Україна закликає трейдерів припинити торгівлю російською нафтою" пише видання Financial Times.

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Згідно з даними аналітичного бюро Bruegel і Міжнародного інституту фінансів, експорт сирої нафти, продуктів нафтопереробки і газу в Європу забезпечує росії $850 млн на день й уже привів до рекордного позитивного торгового сальдо.

Український уряд створив робочу групу з Global Witness і аналітиками даних для відстеження експорту нафти з росії. Згідно з даними групи, з початку війни в Україні до кінця березня Glencore, Vitol, Trafigura і Gunvor розвантажили 33 танкери, що перевозили приблизно 20 мільйонів барелів нафти і нафтопродуктів, завантажених у російських портах. Цифри також включають казахську нафту, що постачається з російських портів.

На глобальному саміті FT Commodities у березні керівники найбільших світових трейдерів заявили, що вони очікують дефіцит дизельного пального. Разом з тим, трейдери заморозили інвестиції і припинили вести новий бізнес в росії, але планують виконувати свої юридичні зобов’язання з придбання нафти за довгостроковими контрактами, на які сьогодні не поширюються жодні санкції.

Утім, трейдери не розголошують обсягів нафти, які вони повинні вибирати за контрактами. Згідно з дослідженням JPMorgan, щонайменше 2,5 млн з 4,6 млн барелів російської нафти на день у 2021 р. було продано за довгостроковими контрактами. Зокрема, в Європу за TERM-контрактами надходило біля 1,4 млн барелів на добу (б/д). Раніше повідомлялося про проблеми з реалізацією спотових партій російської нафти у березні-квітні, через що дисконт на російський сорт Urals сягнув більш ніж $35/барр. відносно Brent.

Експорт російської нафти впав до 3,1 млн б/д у другій половині березня порівняно з 3,5 млн б/д у першій половині місяця, свідчать дані групи аналізу сировинних товарів Kpler.

Олег Устенко, радник з економічних питань президента України, заявив Financial Times, що якщо трейдери не змогли припинити видобуток російських вуглеводнів через їхні контракти, то їм слід докласти "значних зусиль", щоб лобіювати національні уряди з метою ембарго на російську нафту.

Як повідомляв раніше Bloomberg, до хитрощів з придбанням російської нафти вдавався нафтовий гігант Shell. Компанія, що вже була помічена в закупівлі спотових партій російської нафти (необов’язкові за контрактом), змінила свої договори таким чином, щоб можна було купувати "суміш", де понад 50% нафти має неросійське походження. "У партії поєднують 50,01% нафти з іншого джерела й 49,99% російської, і такий вантаж технічно вже не вважається російським", — пише автор статті.