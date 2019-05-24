К сожалению, не обошлось без жертв.

Сильная непогода охватила центр США: торнадо прошел на юго-западе штата Миссури и разрушил столицу штата, а сильные дожди вывели реки из берегов в Оклахоме. К сожалению, непогода унесла жизни трех человек, десятки ранены. Кроме того, серьезно пострадали здания и автомобили. В частности, в Джефферсон-Сити торнадо разрушил два автосалона. На фотографиях после урагана с дилерскими центрами Riley Chevrolet и Toyota видно, что произошло со зданиями и автомобилями в них. Машины навалены в кучу, как разбросанные игрушки.

Автомобили, которые были на стоянке возле дилерских центров, разбросало, как игрушки. Фото autoblog.com

Дилерские центры закрыты и подсчитывают убытки. Впрочем, в США весь бизнес и машины застрахованы, поэтому основные расходы будут компенсированы именно страховыми компаниями. А автомобили вскоре появятся на страховых аукционах Copаrt и IAAI.

Напомним, можно ли оживить автомобиль-утопленник.